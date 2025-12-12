 Greggi d’Aspromonte: Pastorizia e Paesaggio ad Africo

Redazione

venerdì 12 Dicembre 2025 - 14:48

AFRICO – Il Comune di Africo e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria promuovono due giornate di approfondimento dedicate al patrimonio pastorale aspromontano e ai risultati del progetto internazionale P.L.A.S. – Pastoralism, Landscape and Sustainability, coordinato dall’Università di Newcastle. Al centro degli incontri la presentazione del volume Greggi d’Aspromonte: Pastorizia e Paesaggio ad Africo, a cura di Francesco Carrer e Alfonso Picone Chiodo, pubblicato da Laruffa Editore. Il libro raccoglie gli esiti di un’articolata ricerca interdisciplinare svolta negli ultimi anni nel territorio dell’Aspromonte.

Il primo appuntamento è in programma domenica 14 dicembre 2025, alle ore 10.00, presso il Centro Polifunzionale di Africo. L’incontro riunirà studiosi, ricercatori e conoscitori del territorio per discutere storia, pratiche pastorali e trasformazioni ambientali dell’area aspromontana.

Il secondo evento si terrà martedì 16 dicembre 2025, alle ore 16.00, presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Moderato dal Prof. Giuseppe Bombino, l’incontro ospiterà gli interventi del gruppo di ricerca coinvolto nel progetto P.L.A.S., con una riflessione condivisa sul rapporto tra pastorizia, paesaggio e gestione sostenibile delle zone montane.

Le due iniziative rappresentano un’importante occasione di confronto tra comunità scientifica e comunità locale, mirata alla valorizzazione di un patrimonio culturale e ambientale che continua a modellare l’identità dell’Aspromonte.

