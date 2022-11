Gresia Guarnera campionessa mondiale di pizza acrobatica 2022 - Tempostretto

Il padre Carmelo Guarnera premiato come giudice ufficiale. Sul podio tre pizzaioli di Pizza's World Messina. Redazionale

CAMPIONATO MONDIALE DI PIZZA PICCANTE A SCALEA. GRESIA GUARNERA VINCE IL TITOLO CAMPIONESSA MONDIALE DI PIZZA ACROBATICA 2022

Prima di Scalea, Carmelo Guarnera è stato a Roma come Giudice di gara al 20° Campionato Pizza World Cup titolo per la coppa del Mondo Pizza di Qualità dove è stato premiato come Giudice Ufficiale. Dopo a Scalea si è conclusa la 21° edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante con migliaia di persone tra visitatori, curiosi e addetti ai lavori che hanno affollato la sala dell’hotel Santa Caterina Village di Scalea (CS) dal 17 al 19 Ottobre. Tre giorni di gare, con quasi 270 concorrenti, provenienti da 13 paesi, che si sono affrontati in ben 17 sezioni divise tra gare di gusto e cottura e gare di abilità e sono stati promossi i migliori pizzaioli più piccanti dell’anno 2022. Ad entrare nel palmares internazionale pizzaioli e pizzaiole provenienti da tutte le parti del mondo, ma come ormai avviene da diversi anni a farla da padrone sono stato gli italiani, ottime posizioni per la Francia che si aggiudica la coppa del mondo a coppia e l’Argentina.

Grandi emozioni del nostro Campione Mondiale Emerito e Giudice di gara Carmelo Guarnera che vede i suoi pizzaioli (del locale Pizza’s World di Messina) salire tutte e tre sul Podio. Particolare attenzione per la Figlia Pizzaiola Doc Gresia Guarnera 1 classificata nel Campionato Mondiale di pizza Acrobatica 2022, a giudicarla due grandi Presidenti di giuria di altissimo livello Internazionale Danilo Pagano (Squadra Nazionale Acrobati Pizzaioli), e Paolino Bucca (Team Tricolore Pizzaioli Acrobatici)… alle votazioni anche i Campioni Dulio Eric Girotto, Massimiliano Bacich, Walter Botrugno. Simona Lauri. La stessa si aggiudica, inoltre ,il terzo posto con la pizza larga e infine si posiziona 40° su 300 nella categoria pizza classica.

Anche il neo pizzaiolo Jackson Palella, nella categoria pizzaioli cadetti, è 1 classificato Campione del Mondo cadetto, il prossimo anno ci proverà con la pizza classica da Professionista. Chiude anche il pizzaiolo Doc Alessio Sgarlata che si classifica 8 nella pizza classica, premiati sul palco fino alla decima posizione.

Da segnalare, in nota di margine, la serietà del nostro Giudice Carmelo Guarnera che in occasione delle votazioni ha lasciato il suo posto ad altri colleghi così confermando la serietà e la professionalità del Campionato Mondiale di pizza piccante, esistente da 21 anni, e del Movimento Pizzaioli Italiani gestiti magistralmente dal Presidente Francesco Matellicani.

Da segnalare , inoltre che il Giudice Carmelo Guarnera si è esibito anche come pizzaiolo Showman cantando i suoi brani del suo Album “Pizza amore e Fantasia “insieme al Team tricolore Pizzaioli Acrobatici… dell’Amico Capitano Paolino Bucca. Carmelo ha presentato anche il suo nuovo brano “IO SO’ CARMEL O PIZZAIUOL“ portando tanta allegria, divertimento alle centinaia di persone presenti.

E ‘stata un’edizione, quella della 21° edizione del Campionato Mondiale di pizza Piccante, di straordinario successo, ricca di sorprese e grandi emozioni in particolare un grazie al grande Direttore Artistico Roberto Paco Mandarano che ha dato un grande supporto alla manifestazione ed anche anche ai pizzaioli e Giudici presenti, grazie ad un’organizzazione perfetta. Già si sta lavorando per il 22° Campionato Mondiale di Pizza Piccante” Ottobre 2023, dove nasceranno altri Campioni Mondiali.

Da sottolineare anche il Trofeo Memorial Filippo Matellicani, dedicato a Filippo Figlio del Presidente Francesco Matellicani scomparso per colpa di una grave Malattia. All’inizio delle premiazioni una sfilata con palloncini, bandierine e striscioni con artefice sempre il pizzaiolo Showman Carmelo Guarnera che ha dedicato, come ogni anno, un brano a Filippo, con la sua inseparabile chitarra, dal titolo “Canterò per Te Filippo ” creatore anche della coreografia curata dall’amico Vincenzo Serio e con la grande collaborazione di tutti i pizzaioli, Giudici e amici presenti. Questo frangente ha suscitato una grande emozione, rigando i volti dei presenti di lacrime. Carmelo Guarnera ha dichiarato che si è molto emozionato in questo brano che ha dedicato anche alla sua cara Madre Annaccarato Bengasina scomparsa il 09 Novembre 2020 di covid e che presto il brano sarà completato… intanto ha dato la priorità all’amico di tutti lo scomparso Filippo Matellicani. Sottolinea Carmelo che dopo 3 brani dedicati a Filippo, ricchi di tante emozioni, ha chiuso questa serie e sta già lavorando per un altro brano con uno stile diverso e allegro per rispecchiare l’amore che Filippo aveva per la vita, ricordandolo così in allegria tra balli e applausi di tutti i pizzaioli e amici presenti… Aggiunge Carmelo che un ringraziamento speciale va alla casa discografica,al produttore FabbrizioGandolfi ed al supporto vocale di Sanny per aver dato vita a questo emozionante Brano per Filippo Matellicani, infatti già siamo al lavoro per il prossimo brano più allegro…ricordando come Filippo amava tanto la vita e pensando sempre al suo dolce e bellissimo sorriso.