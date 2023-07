Grifò si unisce alla festa, aumentano i titoli regionali messinesi - Tempostretto

Il nuotatore della Power Team conquista uno dei nove ori conquistati dalle società messinesi nella penultima giornata di gare

MESSINA – Nella giornata di sabato è arrivato anche il primo titolo regionale per la Power Team Messina. Nei campionati che vedono coinvolti Juniores, Cadetti e Seniores l’oro powertino è firmato da Gianmarco Grifò nei 50 farfalla. La formazione allenata da Luca Bombaci trova anche il bronzo con Riccardo Sidoti nei 50 dorso, sfortunato quest’ultimo che poco prima per 4 centesimi aveva mancato lo stesso piazzamento tra i Cadetti nella finale dei 50 farfalla e per 7 centesimi di secondo manca anche il pass nazionale nella gara più corta a dorso.

In generale comunque è stata un’altra ottima giornata per le società messinesi che hanno raccolto 20 medaglie, venerdì erano state 14, e sono aumentati anche gli ori, 9 contro 7. Su tutti continuano a spiccare le prestazioni degli Unime Costarella e Iaria plurimedagliati, senza dimenticare la forza delle Cadette della Swimblu, Perdichizzi e Di Mario, che si prendono un titolo regionale a testa nella penultima giornata.

Si fa notare anche Emanuela Andronico, unica iscritta dell’Ulysse, altra formazione cittadina impegnata in questi regionali che conquista la finale dei 50 farfalla Seniores e chiude al sesto posto. Domenica sarà impegnata nei 50 stile libero con buone possibilità di disputare nuovamente la finale. Da segnalare infine il pass per i nazionali di categoria per Mattia Arena dell’Unime nei 50 dorso ottenuto col crono di 27″02, ci va vicina nei 100 stile libero Giorgia Iaria che non riesce a qualificarsi per poco meno di mezzo secondo. La messinese sarà comunque a Roma per nuotare i 50, 100 e 200 farfalla, pass staccato all’ultimo proprio in queste regionali nella giornata di venerdì.

Le medaglie dell’Unime

Oro: Manuel Pio Dibilio 50 farfalla C, Giorgia Iaria 50 farfalla e 100 stile libero J, Domenico Costarella 200 stile libero C, Mattia Arena 50 dorso C, Costarella, Bolignano, Bavastrelli, Dibilio 4×200 stile libero C.

Argento: Matto Bolignano 200 rana J, Domenico Costarella 50 dorso C e 200 misti.

Bronzo: Dario Vincenzo Ripepi 50 farfalla J, Mattia Arena 50 farfalla C, Romeo, Arena, Vinci, Ripepi 4×200 stile libero C.

Le medaglie della Swimblu

Oro: Sofia Perdichizzi 100 stile libero C, Giorgia Di Mario 400 stile libero C.

Argento: Sofia Perdichizzi 400 stile libero C.

Bronzo: Martina Zaccone 50 farfalla e 100 stile libero C, Gloria Mazzù 200 rana C.

