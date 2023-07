Iaria è campionessa regionale nei 200 farfalla col tempo per gli italiani - Tempostretto

Sono 14 le medaglie conquistate dalle società messinesi nella seconda giornata. La metà sono ori che valgono il titolo regionale

MESSINA – La seconda giornata del campionato regionale ha regalato tante soddisfazioni ai messinesi. Il risultato di Giorgia Iaria (Unime) è quasi un trionfo: la messinese ha migliorato di due secondi il tempo della mattina nella finale del pomeriggio, laureandosi campionessa regionale nei 200 metri farfalla, e per due centesimi ha staccato il pass per il campionato italiano di categoria di Roma.

Le medaglie dell’Unime

L’atleta universitaria è comunque in buona compagnia perché nella seconda giornata di giovedì anche altri compagni sono saliti sul gradino più alto del podio. Sempre tra gli Juniores Dario Vincenzo Ripepi ha vinto i 50 stile libero. Si ferma al quarto posto, dopo una bella gara, Antonio Bavastrelli nei 200 farfalla.

Le maggiori soddisfazioni arrivano però dai Cadetti che con Domenico Costarella e Manuel Pio Dibilio fa doppietta nella gara più veloce in programma, i 50 stile libero, oro e argento. Simone Romeo è primo nei 200 farfalla e Mattia Arena è campione nei 100 dorso.

Tra i Seniores bronzo per Domenica Pansera nei 100 rana. Una medaglia molto importante perché con essa l’Unime ha conquistato almeno una medaglia in tutte le categorie: Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. Impresa riuscita al momento solo ad uno strettissimo numero di società quali Poseidon, Mimmo Ferrito e appunto Unime.

Le medaglie di Swimblu e Power Team

Tra i Cadetti la formazione Swimblu conquista l’oro Sofia Perdichizzi e argento Giorgia Di Mario nei 200 stile libero, ancora loro due sul podio dei 200 misti rispettivamente argento e bronzo dietro la palermitana Lacca. Ma a fine giornata insieme alle compagne Zaccone e Pino vincono la staffetta 4×200 stile libero davanti proprio alla formazione della Lacca, la Mimmo Ferrito. Da segnalare anche il quarto posto di Pino nei 50 dorso, la medaglia sfugge per soli 3 centesimi.

Per la Power Team Messina medaglia di bronzo nei 100 dorso Juniores per Riccardo Sidoti, a cui segue l’argento nei 200 farfalla Seniores per Gianmarco Grifò, entrambi poi sono in finale nei 50 stile libero.