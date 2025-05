Grotte di San Teodoro, ancora sorprendenti scoperte dal sito preistorico

Ad Acquedolci il punto sulle campagne di scavi e le ultime affascinanti conclusioni scientifiche

Acquedolci – La Grotta di San Teodoro è ancora uno scrigno di scoperte di inestimabile valore per ricostruire la storia dell’uomo e della terra sin dai tempi remoti. La conferma arriva dagli ultimi sviluppi sulla iena siciliana che, grazie ad un reperto estratto proprio dalla grotta, attraverso l’analisi del dna ha permesso di stabilire che la specie autoctona è antichissima, precede l’homo sapiens sull’isola ed è diversa dal ceppo africano.

Il convegno

Queste e altre scoperte sono state ripercorse e presentate in anteprima al convegno promosso dalla Pro Loco di Acquedolci, BCsicilia, Ordine Regionale Geologi, Parco dei Nebrodi, Comune di Acquedolci, Regione Siciliana, Parco Archeologico di Tindari e Università di Palermo, che si è tenuto al Comune di Acquedolci intitolato appunto “La Grotta San Teodoro, storie di uomini e faune preistoriche”.

Dopo l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale di BCsicilia e moderatore, e Ciro Artale, Presidente della Pro Loco Acquedolci APS, i saluti istituzionali del sindaco Alvaro Riolo, il direttore parco archeologico del Tindari Giuseppe Natoli, il presidente dell’Ordine dei Geologi siciliano Paolo Mozzicato, di Sicilia, la dirigente del Liceo Sciascia-Fermi di Sant’Agata, Teresa Santomarco Terrano e Gaspare Maggio, Presidente UNPLI ME.

Le campagne di scavi

Gerlando Vita, geologo specializzato in archeometria, cultore della materia del Dipartimento Distem Unipa ha relazionato su “Nuovi dati archeometrici sull’ocra rinvenuta nelle conchiglie della trincea M A San Teodoro”, poi è stato fatto il punto sui risultati delle campagne di scavo 2019-2024 grazie al professore Luca Sìneo, ordinario di Antropologia al Dipartimento Stebicef Unipa e Presidente dell’associazione Antropologica Italiana. Di seguito è stato presentato il progetto dell’istituto Sciascia del progetto “Alla scoperta di Thea, laboratorio di archeo-antropologia”, esposto dalla docente Lucia Salerno e dall’archeologa Rosaria Natoli.

I lavori sono proseguiti con la relazione di Vincenza Forgia, ricercatrice del Dipartimento Culture e Società dell’UniPa su “Strategie insediative e di mobilità nelle terre alte siciliane nel corso della preistoria: il caso Madonie”, poi l’intervento di Francesco Saverio Modica, dottorando in Scienze della Cultura, Topografia Antica Dipartimento Culture e Società Unipa su “I percorsi viari sui Nebrodi tra antichità ed età moderna”, infine le conclusioni di Alfonso Di Piazza, commissario del Parco dei Nebrodi.

San Teodoro ancora da scoprire

Il geosito della grotta San Teodoro ad Acquedolci, nel Parco dei Nebrodi, è un’area di grande importanza paleontologica e preistorica, con ritrovamenti significativi che hanno permesso di comprendere meglio la storia della Sicilia e merita l’attenzione della comunità scientifica così come delle istituzioni e della collettività, e in modo particolare delle scuole. Con questo obiettivo per il terzo anno consecutivo viene organizzato un convegno per presentare in anteprima i risultati delle campagne di scavo dirette dal professor Sineo per l’Università di Palermo.

Il coinvolgimento delle scuole

La presenza dell’Istituto Sciascia Fermi con i suoi alunni coinvolti in progetti legati alla grotta impreziosisce il momento formativo, evidenziando come i percorsi di promozione che coinvolgono in maniera diretta i più giovani possono raggiungere importanti risultati di recupero e valorizzazione della memoria dei luoghi.