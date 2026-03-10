 VII Municipalità, il primo candidato alla presidenza è il 26enne di Castanea Ninni Caprì VIDEO

Silvia De Domenico

martedì 10 Marzo 2026 - 14:00

“Sono uno di quei giovani partito e poi tornato a Messina per amore e attaccamento al territorio”

MESSINA – Ha 26 anni ed è nato e cresciuto a Castanea. Il primo candidato alla presidente della nuova VII Municipalità è Ninni Caprì. Una Circoscrizione appena nata e che risponderà alle esigenze di 13 villaggi rivieraschi e collinari.

“Priorità al decentramento”, dichiara il candidato Caprì. Ma non solo. Il 26enne si farà portavoce di tutte le istanze ordinarie e straordinarie che arrivano dai territori periferici. Dalla pubblica illuminazione alla mancanza d’acqua alla necessità di avere una linea Internet efficiente. Insomma Caprì ha già le idee chiare ed è pronto ad affrontare la sua prima sfida elettorale.

“Ho deciso di tornare a Messina dopo aver studiato fuori”

“I nostri territori, ma il sud Italia in generale, soffrono l’emorragia dei giovani e noi dobbiamo combattere per questo. Io stesso sono uno di quei giovani che ha avuto il privilegio di andare a studiare fuori ma poi ha deciso di tornare per amore e attaccamento a questa terra”, conclude.

La candidatura di Ninni Caprì e degli altri sei aspiranti presidenti di Municipalità è stata presentata sul palco del Placultura insieme alle 15 liste a sostegno del candidato sindaco Federico Basile.

