Redazionale. Il 19 giugno il taglio ufficiale del nastro

Redazionale – Il Gruppo Lube inaugura un nuovo STORE CREO KITCHENS a Messina Gazzi. Il 19 Giugno il taglio ufficiale del nastro alla presenza delle autorità locali; per tutta la settimana sono previste promozioni uniche riservate alla clientela.

Nell nuovissimo spazio espositivo di 220 metri quadri un layout moderno e all’avanguardia, sono esposte tutte le novità del brand CREO.

In esposizione le novità assolute MAXIMA e COLORLab, il nuovissimo modello Creo che grazie a una straordinaria gamma di finiture laccate, offre una versatilità senza pari, consentendo infinite combinazioni e personalizzazioni. COLORLab trasforma ogni cucina in un’opera unica, soddisfacendo le più sofisticate esigenze estetiche e funzionali.

Tra i diversi modelli in esposizione i modelli JeyFeel e Tablet la cucina elegante, funzionale e bella per stile e qualità. Design 100% Made in Italy per un modello che delinea il suo carattere e che si esprime nelle superfici materiche e nei suoi colori assolutamente di tendenza.

Per gli amanti di un genere più contemporary ma sempre dinamico e giovane in esposizione i modelli Selma, Oprah e Contempo dove funzionalità ultra moderna e stile dal gusto più contemporaneo sono in perfetto equilibrio. Il tocco di classe sta nella sua forma, elegante ed accurata.

Una squadra composta da due professionisti altamente qualificati affiancherà il cliente in ogni fase, offrendo un servizio completo che parte dal rilievo misure e si sviluppa attraverso una progettazione curata da esperti con pluriennale esperienza in interior design, capace di valorizzare al meglio ogni ambiente. Il servizio comprende inoltre montaggio, trasporto e consegna, soluzioni di finanziamento personalizzate e un’attenta assistenza post-vendita

Con Creo Convenienza e Qualità sono sempre più vicine, ora anche a Messina Gazzi.

STORE CREO MESSINA GAZZI

Indirizzo: VIA UBERTO BONINO N. 1 – 98124 MESSINA (ME)

Contatti: 345 2688960 – Lcsarredamentisrls@gmail.com