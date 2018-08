Isole Eolie, aumentano i soccorsi in mare a causa del maltempo

Il maltempo e l'aumentata instabilità delle condizioni meteo ha messo in difficoltà chi va per mare alle Eolie, nel mese di Agosto. I cambi di tempo improvvisi hanno ingannato anche i navigatori più esperti, e gli interventi della Guardia Costiera si sono moltiplicati.

Soltanto nelle ultime due settimane, fa sapere la Capitanera di Porto, gli uomini del soccorso in mare sono intervenuti ben 30 volte per soccorrere diportisti in difficoltà, riportando a terra sane e salve una quarantina di persone.

In tutti i casi come approdo è stato utilizzato il porto di Pignataro a Lipari, un ottimo approdo per le barche in difficoltà.

La Guardia Costiera di Lipari raccomanda a chi vuole andare per mare di consultare sempre prima i bollettini meteo, di rispettare le norme di navigazione per evitare incidenti e, quando è il caso, di adottare tutte quelle misure aggiuntive raccomandate dalla perizia marinaresca.