Milazzo, sequestrati 28 verricelli ad Acqueviole

MILAZZO - La Guardia Costiera di Milazzo ha sequestrato 28 verricelli (manuali ed a motore); 7 supporti metallici fissi al terreno per supporto verricelli; 2 cassoni metallici utilizzati presumibilmente quali depositi attrezzature; 1 baracca costituita da struttura portante in legno, sul litorale di Acqueviole.

Oltre a una occupazione abusiva di area demaniale marittima, si tratta di una minaccia per l’ambiente marino costiero a causa del tipo di materiale utilizzato ed abbandonato sulla spiaggia e sull’arenile. Redatta apposita informativa di reato, per la competente Autorità giudiziaria, per le fattispecie previste dal Codice della Navigazione di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo.

L’operazione è comunque finalizzata a risanare un tratto di litorale in prossimità della infrastruttura portuale, già oggetto di bonifiche ma nel tempo nuovamente degradata a causa dei ripetuti comportamenti illeciti, destinandolo nuovamente alla libera fruizione. Analoghe iniziative sono state intraprese, dal personale della Guardia Costiera, lungo il litorale di ponente del Comune di Milazzo.