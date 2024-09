Guasto al serbatoio “Corsari”, intervento urgente dei tecnici Amam ed erogazione idrica sospesa

Le operazioni di ripristino dell'impianto e riempimento del serbatoio dovrebbero completarsi in nottata. Attivato il Coc per le aree interessate: ecco quali

MESSINA – Amam ha comunicato che è attualmente in corso un intervento urgente dei tecnici per eseguire una riparazione all’interno della camera di manovra del serbatoio “Corsari”, che serve le aree di Spartà, Piano Torre, Calamona, S. Saba, Contrada Ziino, Contrada Mezzacampa, Acqualadrone. L’azienda ha spiegato che l’erogazione idrica attraverso quella rete è stata sospesa fino al completamento delle operazioni di ripristino dell’impianto e di riempimento del serbatoio, che dovrebbero concludersi in nottata.

A tutte le zone interessate dallo stop della distribuzione idrica verrà garantito il supporto mediante autobotti e i mezzi di protezione civile della struttura di coordinamento del Comune di Messina, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che è raggiungibile al numero unico 090-22866.