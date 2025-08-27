Guasto all’acquedotto Fiumefreddo, disagi in vista per Messina nel fine settimana

Lavori a Santa Margherita. La mappa dei disagi. Autobotti pronte, annuncia Amam
Una perdita all’acquedotto di Fiumefreddo, all’altezza di Santa Margherita, convince Amam a preavvisare i cittadini che tra venerdì e domenica potranno esserci problemi per l’acqua che arriva alle case dei messinesi.
L’Azienda ha programmato l’intervento di riparazione per venerdì 29 agosto a piano Bagni di Santa Margherita. Intervento che dovrebbe durare 5 ore. Già giovedì 28, intanto, sarà sostituito l’impianto al pozzo Portarossa, sempre a Santa Margherita .
Durante l’intervento, annuncia Amam. potranno registrarsi disservizi nella distribuzione idrica nelle seguenti aree:
La mappa dei disagi
Venerdì 29 agosto: Zafferia, villaggi di Giampilieri, zone di Camaro San Paolo, Camaro San Luigi e parte del centro città.
Sabato 30 agosto: possibili disagi anche nelle zone periferiche Nord e nei villaggi collinari.
Autobotti pronte
Per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, AMAM ha predisposto l’attivazione di servizi aggiuntivi tramite autobotte, disponibili a supporto delle aree maggiormente interessate.
AMAM conferma, come sempre, il proprio impegno a garantire interventi tempestivi ed efficienti, al fine di assicurare la continuità e la qualità del servizio idrico per tutta la comunità.
Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti:
090 3687711
Numero Verde: 800 085584
(foto d’archivio)