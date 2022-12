Guasto elettrico, niente acqua in diverse zone di Messina - Tempostretto

Il maltempo di stanotte ha provocato danni alla rete idrica

Un guasto all’impianto elettrico di adduzione idrica arresta la distribuzione d’acqua in diverse zone della città.

I tecnici di Amam sono già al lavoro per il ripristino dell’erogazione in rete, che dovrebbe avvenire in serata. A soffrire maggiormente dovrebbero essere le zone del centro e della parte nord della città, oltre alle aree collinari.

Sempre attivi i canali di Amam per raccogliere eventuali segnalazioni di emergenza, al numero di telefono 090.3687722 e sulla pagina Facebook.

