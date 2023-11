Guide Ufficiali Parco Aspromonte: "Cosa succede all'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte" - Tempostretto

"Invieremo una richiesta di chiarimento ufficiale a tutti i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco e per conoscenza ai ministeri competenti"

SANTO STEFANO ASPROMONTE – “Che ci fossero problemi e criticità all’interno dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte era evidente da tempo”. La denuncia, attraverso una nota stampa è delle Guide Ufficiali del Parco Nazionale dell’Aspromonte. “Nonostante vari appelli con richieste di chiarimenti andati deserti, – prosegue sempre la nota – è dalla stampa che apprendiamo ancora una volta di una situazione interna rimasta difficile e complessa. Il quadro delineato dalla pronuncia dell’Avvocatura dello Stato su due quesiti posti dal direttore del Parco Putortì riguardo la legittimità delle ultime assunzioni, come riportato da un articolo di stampa è a dir poco preoccupante. La funzionalità ed il regolare svolgimento dell’attività amministrativa dell’Ente, stando sempre a quanto riportato dall’articolo, pare sia stata compromessa da azioni e scelte dell’attuale governance. Adesso bisogna difendere il Parco. Questa è stata e sempre sarà la nostra priorità, che speriamo sia condivisa da quante più persone possibile.Chiediamo con forza che venga fatta immediata chiarezza e che si prendano tutti gli opportuni provvedimenti per rendere funzionale un Ente fondamentale per il nostro territorio. Il Parco deve funzionare, deve farlo bene e quali che siano i problemi è arrivato il momento di trovare le soluzioni idonee. Nelle prossime ore invieremo una richiesta di chiarimento ufficiale a tutti i componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco e per conoscenza ai ministeri competenti. Non possiamo più attendere”.