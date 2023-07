Ha incendiato macchia mediterranea a Raccuia: condannato a 3 anni un 25enne - Tempostretto

L'episodio nel marzo del 2017. All'epoca è stato arrestato soltanto il padre del giovane perché colto in flagranza

Un 25enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri di Tortorici e condannato a 3 anni di reclusione dalla procura di Patti, sei anni dopo essersi reso colpevole di incendio boschivo. I fatti risalgono al marzo 2017, quando l’uomo è stato denunciato in stato di libertà perché ritenuto, insieme al padre che è invece è stato arrestato, responsabile di un incendio in una zona montana di Raccuia, in un’area ricoperta da macchia mediterranea.

Il padre era stato arrestato dai carabinieri di Floresta perché colto in flagranza, proprio mentre appiccava il fuoco ad alcune sterpaglie accumulate all’interno dell’area boschiva, così da alimentare le fiamme già in atto. Il figlio, invece, era stato denunciato per aver concorso nel reato, accompagnando il genitore sul luogo dove ha appiccato l’incendio. Ora anche il 25enne si trova in carcere, a Barcellona Pozzo di Gotto.