Halloween a Villa Mazzini, l'evento raddoppia tra laboratori, giochi, balli e pony - Tempostretto

La festa tornerà il 29 ottobre e stavolta sarà anche il pomeriggio

MESSINA – Halloween torna a Villa Mazzini e, dopo il successo dello scorso anno (qui il servizio), raddoppia. L’evento organizzato dalla quarta municipalità, insieme all’associazione Mater Vitae e con il supporto del Comune di Messina, si terrà domenica 29 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Tante le attività in programma. Ci sarà la passeggiata con i pony, molto attesa dai più piccoli, che potranno cimentarsi nel laboratorio “Erbolario sulle piante di Villa Mazzini” e in quel “creativo mostruoso”. Si potrà giocare con gli eroi acrobatici e ci saranno anche il carrettino siciliano a cura dell’Asd Cocchieri di Messina, l’associazione “Impronte”, le bolle di sapone del “Circo Baleno”. Nel pomeriggio anche lo spettacolo di danza della scuola della maestra Giusy Bonanno. E ancora dolci e caramelle per tutti grazie a due sponsor.

Grasso e Buda raccontano l’evento

A presentare l’iniziativa è stato il presidente Matteo Grasso: “Anche quest’anno, dopo il successo della scorsa stagione, tornerà la festa di Halloween. Stiamo riproponendo l’evento che sarà domenica 29 dalle 10 del mattino e fino al pomeriggio. Ringrazio l’amministrazione e l’assessore Finocchiaro per il supporto, la Mater Vitae come co-organizzatrice e tutti gli artisti che parteciperanno”.

E la consigliera Debora Buda, vice presidente, ha spiegato: “Cerchiamo di migliorare sempre di più e quest’anno abbiamo allargato l’evento, coinvolgendo più artisti e associazioni e facendola durare fino al pomeriggio. Ci saranno dolci e caramelle a tema regalate ai bambini da due sponsor. L’organizzazione è stata portata avanti insieme alla Mater Vitae. E ci sarà anche un aspetto didattico, relativo alle piante e all’alimentazione. Ci saranno laboratori creativi, le bolle di sapone, un carretto siciliano, uno spettacolo di danza, giochi e animazione. Mi preme ringraziare tutti e anche i nostri colleghi non presenti oggi per impegni professionali. L’evento è ludico e vogliamo coinvolgere tutti”.