Harry Potter a Messina per un Natale magico: alla stazione il binario 1 e ¾ - Tempostretto

Verrà mostrato alla cittadinanza il Giardino degli Ulivi, allestito a tema. Ci saranno food & wine, ma anche concerti, laboratori e visite guidate

MESSINA – La magia del Natale si unisce a quella del mago più famoso dell’era moderna, Harry Potter. E lo scenario scelto è la stazione centrale di Messina, dove tra venerdì 9 e domenica 11 dicembre si terranno tre giorni magici, all’insegna di varie attività, dal food and wine alla musica, fino a laboratori e animazione per bambini. Tutto a tema Harry Potter, personaggio nato dall’estro di J.K.Rowling, diventata una delle scrittrici più famose e più ricche del pianeta. Ci sarà il binario 1 e ¾, con tanto di allestimento a tema in stile Londra: un richiamo al celebre binario 9 e ¾, fatto al binario 1 della Stazione di Messina, da cui si accederà alla zona clou. Tutto si svolgerà, infatti, all’interno del Giardino degli Ulivi, un luogo sconosciuto a gran parte dei messinesi, a pochi passi dall’ingresso della stazione e dal primo binario.

Caruso presenta l’evento

Dopo le presentazioni e i saluti del sindaco Federico Basile, a spiegare la manifestazione è stato l’assessore alla Cultura Enzo Caruso: “La cosa bella è fare squadra quindi il ruolo del Comune è fare da regista, ma servono gli attori che sono prioritari. Questo è un evento unico, grazie a RFI e all’accordo col Comune riusciamo a far conoscere ai messinesi luoghi che non conoscono. Ci saranno food, wine, concerti, laboratori per bambini. Abbiamo scelto il tema Harry Potter e di un treno magico che partirà dal binario 1 e ¾, che allestiremo a breve. Vogliamo che sabato e domenica i bambini siano protagonisti, ma ci saranno anche il food & wine per i più grandi. Ci sarà il collezionismo con le associazioni che afferiscono al mondo delle ferrovie, il concerto del Conservatorio Corelli che aprirà gli eventi il venerdì e visite guidate all’interno della stazione”.

La locandina dell’evento

Un “Natale magico”

Soddisfatta anche Rfi. La project manager direzione stazioni, Silvia Vanfiori, ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire questi spazi, perché la stazione non è più solo un luogo di arrivi e partenze. Ora con i fondi Pnrr stiamo progettando lavori su accessibilità e pensiline. Ben vengano eventi così che possano aprire gli spazi alla città”. Presente anche la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini: “L’azienda accoglie con grande entusiasmo questo invito, anche perché il Giardino degli Ulivi è un luogo fiabesco. Daremo ai bambini la possibilità di vivere un mondo magico, quello di Harry Potter, con tanto di cappelli parlanti e scope. Sarà un Natale magico”.

Chi partecipa e il programma

L’iniziativa è organizzata di concerto dal Comune di Messina e da Rfi, coinvolgendo vari enti: Fondazione FS, Conservatorio “A. Corelli”, Fondazione I.T.S. ALBATROS, NonSoloCibus, Associazione Nazionale Cuochi, Circolo Filatelico Peloritano, Messina Social City, Associazione Impronte, Liceo Seguenza – Indirizzo Artistico Multimediale, Scuola Europea Sommelier, Istituto Antonello, CNA, Associazione Ferrovie Siciliane – AFS Messina, Associazione Dopolavoro Ferroviario – DLF Messina.

Venerdì 9 dicembre

Ore 16-20 Annullo filatelico speciale e cartolina dell’evento a cura del Circolo Filatelico Peloritani e di Poste Italiane

Ore 19-22 Apertura Conservatorio Corelli – Esposizioni d’arte e collezionismo – Area Food and Wine – Visite guidate alla scoperta dell’architettura della stazione ferroviaria

Sabato 10 e domenica 11 dicembre

Ore 10-13 e 15-18 Giardino degli Ulivi “Il magico mondo di Harry Potter al binario 1 e 3/4” – Animazione e laboratori Me Social City

Ore 19-22 Apertura Conservatorio Corelli – Esposizioni d’arte e collezionismo – Area Food and Wine – Visite guidate alla scoperta dell’architettura della stazione ferroviaria

Articoli correlati