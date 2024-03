Hashish, marijuana e gli appunti sull’attività di spaccio: arrestato un 17enne

La droga nascosta tra vestiti, armadio e un'intercapedine del bagno

MESSINA – I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 17enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati gli agenti della stazione di Bordonaro a fare irruzione nel suo appartamento, per perquisirlo alla ricerca di possibili stupefacenti. E in effetti nell’abitazione i militari hanno trovato più di 200 grammi di hashish e circa 5 di marijuana, nascoste in parte tra i vestiti, nell’armadio della camera da letto e dentro un’intercapedine del bagno.

I carabinieri hanno poi trovato anche un bilancino di precisione, materiale che si presumo fosse usato per il confezionamento delle sostanze, e gli appunti su cui è stata documentata la presumibile attività di spaccio. Tutto è stato posto sotto sequestro. Il 17enne è stato condotto in caserma dov’è stato formalizzato il suo arresto, poi è stato ristretto presso il centro di prima accoglienza di Catania.