Hockey su prato, il settore giovanile dell’Unime torna in campo domenica

Esordio dell'Under 12 contro il team Ciclopi Palermo, a seguire sempre alla Cittadella Sportiva Universitaria l'Under 16 contro la Polisportiva Galatea

MESSINA – Sarà una domenica ricca di impegni quella del team hockey della Ssd UniMe, impegnato sul sintetico della Cittadella Sportiva Universitaria su due fronti: il debutto stagionale dei giovanissimi Under 12 ed il big match del torneo Under 16.

Gli Under 12 allenati da Coach Cristian Visalli apriranno la giornata con il primo match stagionale: alle

9:30 ospiteranno la Pgs Don Bosco e, a seguire, affronteranno il team dei Ciclopi Palermo. Alla vigilia

del debutto la squadra universitaria non si nasconde e mette nel mirino l’obiettivo di staccare il pass

per la Finale Nazionale di Metaponto (Matera), in programma il 21 e 22 Giugno. Certamente non sarà

facile, anche perchè i grigio-azzurri, oltre alle due avversarie di domenica, nella prossima uscita

dovranno vedersela con i campioni regionali in carica della Polisportiva Galatea Catania, ed ancora

con il SP Clarenza Catania, l’HC Ragusa, e il Katanè Catania. Questi i convocati della SSD UniMe: Giulio La Maestra, Mattia Spignolo, Gabriele Fenga, Riccardo Surace, Joele Artese, Marco Ruggeri. All. Cristian Visalli.

Il piatto forte di giornata, però, sarà sicuramente il match clou del campionato under 16, in programma

sempre sul sintetico del centro sportivo di Viale Palatucci, dove il team universitario affronterà i pari

categoria della Pol. Galatea. Entrambe le compagini arrivano al big match di domenica appaiate in

testa alla classifica, anche se gli etnei hanno il vantaggio di aver conquistato il match dell’andata con

un rotondo 5-0. Vietato sbagliare, quindi, per gli universitari guidati da Coach Daniele Romano che,

certamente, non nasconde la voglia di far bene da parte dei suoi: “È un match per il quale non

abbiamo nulla da perdere. Conosciamo la forza dei nostri avversari ma noi siamo determinati a fare

una grande partita e daremo il massimo per centrare la vittoria e sovvertite il pronostico che ci vede

sfavoriti”. Questa la probabile formazione iniziale: Giacomo Manganaro, Damiano Calogero, Gabriele Surace, Massimiliano Ruggeri, Antonio Soraci, Davide Visalli. Piergiorgio Cucinotta, Mattia Spignolo, Mondi Franco. All. Daniele Romano

