Hockey su prato, l'Unime impone il pari alla vice capolista Galatea - Tempostretto

MESSINA – Finisce a reti inviolate il match tra Ssd UniMe e la Polisportiva Galatea di Catania, vice capolista del girone siciliano del campionato di Serie B di hockey prato. Nella quarta giornata della regular season il team universitario offre la migliore prestazione stagionale e blocca il gruppo etneo, sino ad ora vittorioso nelle tre precedenti uscite ed in classifica subito dietro rispetto alla regina del girone, la GS Raccomandata di Giardini. Finisce 0-0 anche il big match tra GS Raccomandata e PGS Don Bosco, risultato che conferma che si tratti di un girone avvincente ed equilibrato.

Match bello e ben giocato da entrambe le formazioni, con buone opportunità per sbloccare il risultato su tutti e due i fronti ma a prevalere sono le difese, sempre attente a sventare le minacce. La SSD Unime ritrova in mezzo al campo Alberto Rinaldi, autore di una bella prestazione: dal suo bastone partono le migliori occasioni in casa messinese. La squadra del Galatea lascia ai box il trio ugandese e schiera un undici giovane ma esperto, che sul difficile sintetico del polivalente gioca una buona gara sfiorando la rete del vantaggio a cinque minuti dal termine con il palo colpito da Farò. Ma sicuramente il risultato a occhiali è meritato per entrambe le formazioni.

Spignolo: “Bella iniezione di fiducia”

“Mi ritengo soddisfatto della prova dei miei ragazzi – cosi Giacomo Spignolo, tecnico del gruppo universitario, a fine gara – Una bella iniezione di fiducia in vista del derby di ritorno della prossima settimana contro la PGS Don Bosco, quando per entrambe servirà solo vincere per sperare in una miracolosa qualificazione play off su una GS Raccomandata che, a questo punto, è padrona del proprio destino”.

