 Hyerace: "De Luca e il Pd non hanno nulla in comune, altro che alleanza per la Regione"

Hyerace: “De Luca e il Pd non hanno nulla in comune, altro che alleanza per la Regione”

Redazione

Hyerace: “De Luca e il Pd non hanno nulla in comune, altro che alleanza per la Regione”

sabato 17 Gennaio 2026 - 22:22

Il segretario provinciale Dem prende le distanze dalle dichiarazioni a Caltagirone del capogruppo all'Ars Catanzaro. "Nessuna affidabilità politica"

MESSINA – “Apprendo delle dichiarazioni rilasciate dal capogruppo del Partito democratico all’Ars Michele Catanzaro nel corso della convention di Cateno De Luca. Per Catanzaro “è il momento di andare avanti insieme e riprenderci il governo della Regione”. Parole che suscitano più di una perplessità – e uso un eufemismo – perché sembrano figlie di una visione della politica ridotta a una mera somma di percentuali. Chi ragiona in questi termini, quasi sempre, ha già sbagliato i calcoli in partenza”. Il segretario provinciale del Pd di Messina, Armando Hyerace, boccia l’alleanza tra i Dem, Cinquestelle e Sud chiama Nord, per la Regione siciliana, auspicatata a Caltagirone durante l’evento di “Ti Amo Sicilia”.

Continua Hyerace: “Mi chiedo poi cosa possa realmente accumunarci, innanzitutto sotto il profilo valoriale e poi su quello politico-programmatico, a De Luca: un personaggio che cambia pensiero e posizioni a seconda della convenienza del momento e il cui grado di affidabilità politica è pari a un
navigatore satellitare aggiornato nel 2003. Infine, un consiglio non richiesto al capogruppo del mio partito: prima di lanciarsi in dichiarazioni di questa portata, sarebbe quantomeno opportuno un confronto serio e preventivo dentro il Partito democratico. Per questo formulo intanto un invito sempre valido al parlamentare Catanzaro: venga a Messina, discutiamone dal vivo. Il confronto diretto può aiutare
a chiarire meglio idee, scelte e prospettive”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
4,3 milioni di euro per 96 imprese messinesi: approvate le graduatorie di “Impresa.Net” e “MadeInMe”
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED