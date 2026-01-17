Hyerace: “De Luca e il Pd non hanno nulla in comune, altro che alleanza per la Regione”

Il segretario provinciale Dem prende le distanze dalle dichiarazioni a Caltagirone del capogruppo all'Ars Catanzaro. "Nessuna affidabilità politica"

MESSINA – “Apprendo delle dichiarazioni rilasciate dal capogruppo del Partito democratico all’Ars Michele Catanzaro nel corso della convention di Cateno De Luca. Per Catanzaro “è il momento di andare avanti insieme e riprenderci il governo della Regione”. Parole che suscitano più di una perplessità – e uso un eufemismo – perché sembrano figlie di una visione della politica ridotta a una mera somma di percentuali. Chi ragiona in questi termini, quasi sempre, ha già sbagliato i calcoli in partenza”. Il segretario provinciale del Pd di Messina, Armando Hyerace, boccia l’alleanza tra i Dem, Cinquestelle e Sud chiama Nord, per la Regione siciliana, auspicatata a Caltagirone durante l’evento di “Ti Amo Sicilia”.

Continua Hyerace: “Mi chiedo poi cosa possa realmente accumunarci, innanzitutto sotto il profilo valoriale e poi su quello politico-programmatico, a De Luca: un personaggio che cambia pensiero e posizioni a seconda della convenienza del momento e il cui grado di affidabilità politica è pari a un

navigatore satellitare aggiornato nel 2003. Infine, un consiglio non richiesto al capogruppo del mio partito: prima di lanciarsi in dichiarazioni di questa portata, sarebbe quantomeno opportuno un confronto serio e preventivo dentro il Partito democratico. Per questo formulo intanto un invito sempre valido al parlamentare Catanzaro: venga a Messina, discutiamone dal vivo. Il confronto diretto può aiutare

a chiarire meglio idee, scelte e prospettive”.

