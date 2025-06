I 31 oss rimasti esclusi all’ospedale Piemonte saranno stabilizzati

La battaglia degli operatori socio sanitari cominciata con la pandemia Covid. Bicchieri (Cisl Fp): "Risultati quasi insperato"

Messina 28.6.205 – Arriva la stabilizzazione per i 31 OSS Covid rimasti esclusi all’IRCCS Neurolesi Piemonte. Con deliberazione del 20 maggio 2025 il Centro ha provveduto infatti ad adottare una nuova dotazione organica che ha permesso di adeguare il fabbisogno del personale OSS. Il 26 giugno si è provveduto inoltre ad aggiornare il piano assunzionale per l’anno 2025 prevedendo nel corso dell’anno la stabilizzazione di 31 nuovi OSS con l’avvio del procedimento per i soggetti già in possesso dei requisiti. “Dopo anni di battaglie – spiega il segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri – siamo finalmente arrivati a un risultato quasi insperato. C’è voluta grande tenacia e grande perseveranza ma oggi scriviamo una pagina storica per 31 famiglie. Sono grata a Dio e a coloro che hanno creduto in noi per realizzare questo meraviglioso risultato. Grazie anche al Direttore Generale, Maurizio Lanza, Sanitario, Ammimistrativo, alla Dirigente delle Professioni Sanitarie infermieristiche ed Ostetriche, al dirigente dell’assessorato regionale alla salute, Iacolino, a tutto il personale amministrativo, che pur in carenza organica ha accelerato questi importanti provvedimenti, ed agli avvocati che ci hanno supportato passo dopo passo perché questo miracolo potesse avvenire. Grazie a tutto il mio gruppo dirigente, alla rsu, alla segreteria aziendale ed in modo particolare al Segretario Aziendale Grazia Pulejo che ha sostenuto sempre insieme a me questa grande battaglia di umanità e giustizia. Sin dal suo insediamento abbiamo sensibilizzato il DG per mettere fine a questa annosa e triste vicenda umana e professionale. Ed effettivamente, grazie a questa importante condivisione di intenti siamo riusciti a raggiungere un risultato quasi irraggiungibile. Oggi più che mai siamo fieri di non avere, neanche per un solo attimo, immaginato di rinunciare all’occupazione stabile di tutti questi colleghi ed al benessere delle loro famiglie”. ‎