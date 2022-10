I 46 vigili hanno firmato la proroga di un anno, una "scelta strategica" per la Giunta Basile - Tempostretto

L'impegno dell'amministrazione comunale con un incremento delle ore da tredici a trenta

MESSINA – Oggi la firma a Palazzo Zanca. Alla presenza del sindaco, del comandante Blasco e della segretaria generale e direttrice generale Carrubba, 46 agenti hanno avuto prorogato il contratto per un anno, con un incremento delle ore da tredici a trenta. Data “l’importanza strategica e la necessità” di una maggiore presenza della polizia municipale nel territorio, l’amministrazione comunale si è impegnata per una differenza oraria di 17 ore, interamente finanziata con i fondi comunali. Ciò comporta una spesa complessiva lorda di 756.137,72 euro. Da qui la delibera della Giunta Basile.

Un rinforzo di 46 agenti nel territorio

Il giuramento

Seppure non si tratti ancora di una stabilizzazione a tempo indeterminato, una soluzione è stata trovata e può aiutare la polizia municipale, diretta dal comandante Stefano Blasco, ad affrontare le enormi emergenze in questi 12 mesi. Emergenze testimoniate anche dalle quotidiane segnalazioni che riceve questa testata.

Il finanziamento ministeriale, si legge nella delibera, non era sufficiente per sostenere la “prosecuzione per 12 mesi dei contratti”. Di conseguenza, “ritenuto che l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa è legata in gran parte all’utilizzo del personale e all’assetto organizzativo e gestionale della struttura dell’ente”, si è proceduto con questa scelta. Come già pianificato, inoltre, il corpo ha bisogno di ulteriori rinforzi.

In questo periodo, si è deciso pure, per la polizia municipale, pure l’acquisto di nuove armi e la sostituzione delle moto di servizio.

Gli agenti che hanno firmato

