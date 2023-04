I 99 Posse annunciano il nuovo tour: una data anche in provincia di Messina - Tempostretto

La storica band salirà sul palco della settima edizione del 1° Maggio Sciabaca a Falcone

I 99 Posse quest’estate in tour. Con oltre trent’anni di carriera alle spalle celebrati con la pubblicazione dei due inediti “Comanda la gang” e “Nero su bianco” nel 2021 e una lunga stagione di concerti nel 2022 che li ha riportati al centro del panorama musicale italiano, la band si prepara a tornare dal vivo anche la prossima estate con una serie di date nei festival più importanti della penisola.

Ad anticipare il ricco calendario, in continuo aggiornamento, i 99 Posse saliranno sul palco della settima edizione del 1° Maggio Sciabaca a Falcone (Me) con un set inedito e coinvolgente, in grado di unire alcuni dei brani più iconici della loro storia a quelli più recenti.

Formazione seminale fin dalla sua fondazione, in 30 anni di attività i 99 Posse hanno segnato la storia di un genere, con album pluripremiati come “Curre curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto circuito” e migliaia di concerti che hanno cambiato il modo di fare e vivere la musica in Italia e non solo. Nel 2021 si è celebrato il 30esimo anniversario dalla nascita del gruppo. La band, rientra in studio e inizia un nuovo percorso che vedrà il progressivo rilascio di nuovi brani, di cui “Comanda la gang” è il primo tassello pubblicato il 2 aprile, seguito dal brano “Nero su Bianco” uscito il 25 maggio 2021.

Le date del tour

01.05 – Falcone (ME) – 1 Maggio Sciabaca

17.06 Napoli – Arena Flegrea

01.07 San Daniele del Friuli (UD) – Folkest

07.07 Montespertoli (FI) – RockUnMonte

15.07 Pinasca (TO) – TNT Fest

16.07 Vicenza – Jamrock Festival

22.07 San Polo d’Enza (RE) – Positive River Festival c/o Bilbao

04.08 Mogliano Veneto (TV) – Summer Nite Love Festival

10.08 Brescia – Festa Radio Onda d’Urto

12.08 Pineto (TE) – Pinetnie

calendario in aggiornamento