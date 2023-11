I cigni reali visitano il tirreno: avvistamenti da Torregrotta a Milazzo

Il biologo milazzese Carmelo Isgrò spiega che si tratta di un avvistamento molto raro per la zona del messinese, l’ultimo risale al 2006

MILAZZO – Uno spettacolo non indifferente ha lasciato tutti a bocca aperta, nel comprensorio tirrenico. Un gruppo di cigni reali, in pieno periodo migrazione, ha fatto tappa lungo le coste messinesi per rifocillarsi e recuperare le forze.

Gli avvistamenti principali sono stati registrati a Milazzo e a Torregrotta, ma dalle ultime notizie pare si siano già spostati nella zona di Oliveri.

A parlarcene è il biologo milazzese Carmelo Isgrò, fondatore del Museo del Mare di Milazzo e personalità particolarmente attiva nella tutela del mare e degli ecosistemi marini: «Il Cigno reale -spiega Carmelo Isgrà- è una specie che raramente arriva in Sicilia per passare l’inverno, quindi, se si confermasse che sono individui selvatici sarebbe un dato davvero importante per la nostra zona pensate che l’ultimo avvistamento risale al 2006».

Il biologo adesso avverte: questi animali non devono essere assolutamente disturbati né si deve lanciare loro del cibo.

«Ringrazio per la foto e la segnalazione Nadia S. e Giovanna Pavasili -ha concluso Isgrò- non biologhe ma persone comuni che hanno mostrato una grande sensibilità, monitorando a lungo, ma con rispetto e discrezione, i movimenti dei Cigni».