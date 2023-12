I convocati del Messina per la trasferta di Potenza, tre gli assenti - Tempostretto

Il Messina viaggia alla volta dell'Alfredo Viviani. La squadra di mister Modica ha la possibilità di sorpassare gli avversari

MESSINA – Il Messina è in viaggio verso Potenza dove, domani alle ore 16:15, sfiderà allo stadio Alfredo Viviani una formazione, come raccontato ieri, che non vive un bel momento. Al contrario la squadra allenata da Giacomo Modica ha invece ottenuto due vittorie consecutive nelle ultime due, non era mai successo in stagione. Anche se queste sono arrivate contro il fanalino di coda Monterosi Tuscia e un Catania che, a detta degli addetti ai lavori etnei, si è concentrato il giusto sul derby per arrivare preparato ai quarti di Coppa Italia. La truppa di Lucarelli infatti infrasettimanale ha superato per 2-0 il Pescara, orfano di Zeman in panchina colpito da un malore, ed ha raggiunto la semifinale.

La settimana del Messina è stata abbastanza tranquilla dopo le due vittorie e queste hanno ridato ampia serenità all’ambiente. Oltre agli allenamenti, con rifinitura di scarico al Franco Scoglio il lunedì, sono seguiti i bagni di folla in pieno centro a Messina, due volte in pochi giorni a Piazza Cairoli quando i calciatori hanno passeggiato per le vie del centro a contatto con i messinesi.

Riguardo alla partita in trasferta di sabato il Messina nelle ultime due stagioni ha sempre vinto a Potenza e mai perso contro la squadra lucana. La classifica è decisamente migliorata con il Messina adesso a 17 punti, due in meno del Potenza, per cui con un risultato pieno arriverebbe il sorpasso e quasi sicuramente l’uscita dalla griglia playout. Dopo Potenza mancherà l’ultima sfida, sempre delicata in chiave salvezza, contro il Monopoli, due partite da affrontare nel migliore dei modi per farsi un bel regalo di Natale prima della sosta.

I convocati per Potenza – Messina

Per la sfida di Potenza sicuri assenti per infortunio Buffa e Lia, che non si sono allenati in gruppo negli ultimi giorni e non figurano nell’elenco dei convocati, così come Lorenzo Tropea. Nessuno squalificato tra i calciatori, ma Scafetta ed Emmausso dovranno stare attenti in quanto sono in diffida, rientra invece dalla squalifica per quinta ammonizione Polito. Nessuna ulteriore novità tra i convocati con Di Bella e Santoro, i due Primavera spesso aggregati in prima squadra, che come al solito non partiranno con la squadra in trasferta.

Portieri: Jacopo De Matteis (2002), Ermanno Fumagalli (1982).

Difensori: Michele Ferrara (1993), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Federico Pacciardi (1995), Matteo Darini (2002), Giuseppe Salvo (2003).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Andrea Zammit (2003).

