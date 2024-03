I D20 Nation a Messina: sono un punto di riferimento per i giochi di ruolo in Italia

Appuntamento all'Officina del Sole sabato 2 marzo alle 18.30

MESSINA – I D20 Nation sono pronti a sbarcare a Messina. Il gruppo diventato un punto di riferimento italiano per il Gioco di Ruolo, nato ormai da tempo e conosciuto a livello nazionale e internazionale, sarà ospite dell’Officina del Sole, sabato 2 marzo alle 18.30. I D20 Nation vantano collaborazioni anche con aziende del calibro di Hasbro o con Wizards of che Coast, oltre a più di 1000 ore di sessioni di gioco e giganteschi universi narrativi come Lodge, Bastards ed Escapia, divenute fonte d’ispirazione per giocatori e master in tutta Italia.