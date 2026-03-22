I Frati Minori portano la catechesi tra la gente in Piazza Cairoli

Gli esercizi quaresimali lasciano le mura del santuario per incontrare i cittadini nel cuore di Messina

MESSINA – La comunità dei Frati Minori del Santuario di Lourdes di Messina ha scelto di seguire l’invito di Papa Francesco per una Chiesa “in uscita”. Quest’anno, la preparazione alla Pasqua non avverrà soltanto nei luoghi di culto tradizionali, ma si sposterà nelle strade della città.

Una Chiesa che incontra il popolo

I religiosi ricordano come Gesù stesso amasse stare tra le persone, specialmente tra gli ultimi e gli scartati. Rifacendosi a questo esempio, i Frati Minori spiegano la loro scelta sottolineando che: “Francesco di Assisi che si fa Vangelo vivente segue le Orme di Cristo e predilige il mondo agli ambienti chiusi, alle strutture murarie che proteggono e a volte non aiutano ad incarnare la Parola nella vita quotidiana tra la gente”.

Per questa ragione, la comunità del Viale Regina Margherita ha deciso di proporre un momento di annuncio e animazione direttamente in strada.

Esercizi quaresimali alternativi

La novità di quest’anno riguarda la sede degli incontri spirituali, che solitamente si tengono al chiuso. I Frati Francescani chiariscono infatti che i cosiddetti esercizi quaresimali “quest’anno vorranno svolgerli in piazza, quasi a rompere la frenesia, il ritmo monotono quotidiano che porta a non pensare che c’è Qualcuno che ci viene a cercare”.

L’obiettivo è quello di intercettare chi passa, offrendo una pausa di riflessione in mezzo al movimento cittadino.

Appuntamento nel cuore di Messina

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di fermarsi e dedicare un momento alla spiritualità in un contesto diverso dal solito. I Frati Minori annunciano che l’appuntamento è fissato per il 25, 26 e 27 marzo alle ore 20.

Gli incontri si terranno in Piazza Cairoli, nei pressi del chioschetto ottocentesco e del Viale San Martino. Secondo i promotori, si tratterà di “tre momenti che ci aiuteranno a prepararci a vivere la Pasqua in modo diverso e alternativo”.