I Giovani Avvocati scelgono la nuova guida, è Alessio Mento - Tempostretto

Eletti anche il direttivo, la consulta e i consiglieri nazionali di Aiga Messina per il biennio '23-'25

MESSINA – E’ Alessio Mento il nuovo presidente di Aiga Messina, scelto dall’assemblea della sigla che raccoglie i giovani avvocati, tra le più attive e prestigiose sigle forensi. Nel discorso di insediamento l’avvocato Mento, che subentra a Luigi Azzarà, ha posto le linee dell’attività, che punterà sulla prosecuzione dell’attività di formazione e assistenza ai giovani colleghi e a chi si affaccia alla professione. Un particolare accento del nuovo presidente è poi sul dialogo.

Dialogo al centro del nuovo corso

“Sul piano politico l’impegno del nuovo direttivo di sezione dovrà essere rivolto in particolare a compiere un’attività di dossieraggio e raccolta delle osservazioni, segnalazioni e critiche in ordine a tutti quei profili della nostra quotidianità professionale che ci perverranno dai colleghi (e che solleciteremo i colleghi a farci pervenire) per trasformarle in proposte da inoltrare agli organi istituzionali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni nelle quali ogni giorno ci troviamo ad operare”, ha detto, ma soprattutto ha specificato: “In AIGA c’è spazio per tutti: chi desidera impegnarsi e dare il proprio contributo potrà farlo con la certezza di vedere riconosciuti i propri meriti e soddisfatte le proprie ambizioni, senza la necessità di ricorrere ad un esasperato individualismo. Eventuali prevaricazioni e protagonismi invece condurrebbero a risultati opposti, determinando uno scollamento dalla realtà ed un allontanamento dai valori del gruppo.”

Il Direttivo e la Consulta

Eletti anche i componenti del nuovo direttivo e i delegati alla Consulta nazionale. Entrano nel direttivo: Enza Bontempo (vicepresidente), Giuseppe Musolino (segretario), Alessandro Arena (tesoriere), Mara Bruzzaniti, Stefania Caggeggi, Rossella Gazzara, Antonio Romano, Simona Arasi, Michele Brancato, Simona Scuderi, Giulia Mannuccia, Giuseppe Musolino, Gianmarco Silvestro, Giuseppe Magaudda (consigliere nazionale, Nancy Donato (consigliere nazionale), Jopseph Caminiti (consigliere nazionale).

La responsabile della Consulta del Praticante è Aurora Mannuccia, dello Sportello si occuperà Emanuela Novelli. Gli altri componenti della Consulta sono: Enrico Papa, Cynthia Santonocito, Francesca Traina, Giusy Lisciotto, Francesco Insana, Armando Falliti, Enrico Buda, Giovanni Foti, Ivana Gullì, Giuseppe Cucinotta, Alessia Messina e Giuseppe Agati.