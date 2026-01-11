Acr Messina-Sancataldese, Romano: “L’inizio bene, poi crollati fisicamente”

Dalla sala stampa del "Franco Scoglio" le parole dei due mister e di Carlo Clemente al termine della 19ª giornata di campionato

MESSINA – Le dichiarazioni di coach Giuseppe Romano al termine della sfida terminata contro la Sancataldese: “Abbiamo fatto una buona partenza e giocavamo abbastanza alti nella loro metà campo, poi dopo il vantaggio gli ultimi venticinque minuti siamo un pochino crollati fisicamente. Si vedeva che la gamba non c’era più, calo fisico che ci ha portato ad indietreggiare e abbiamo subito un gol sicuramente evitabile. Ai ragazzi non abbiamo molto da rimproverare, pazienza una partita che potevamo e dovevamo vincere. I tre punti oggi sarebbero valsi di più, è un’occasione sprecata e dobbiamo sicuramente ripartire martedì per fare meglio anche come tenuta. Ci serve qualcosa in più, perché oggi è stato palese che non siamo riusciti a ripartire”.

Il tecnico ha poi commentato le novità, di schieramento e dei calciatori nuovi: “Abbiamo cercato di cambiare, Oliviero lo abbiamo lasciato in campo perché pensavamo che in una potenziale situazione di uno contro uno poteva fare la differenza, Tedesco è al limite, Zerbo è arrivato solo giovedì. Abbiamo cercato di metterli in campo per dare qualità”.

Clemente: “Non è il risultato che volevamo”

L’autore del gol del Messina Carlo Clemente ha così dichiarato: “Grazie per i complimenti ma non è il risultato che volevamo. L’obiettivo principale erano i tre punti e non siamo riusciti a portarli a casa contro una squadra ben organizzata. Bravi a sbloccarla ma dobbiamo lavorare per migliorare. Da inizio campionato paghiamo la mancanza della preparazione e resteremo indietro rispetto agli altri, con il cuore il gruppo proviamo sempre a sopperire a queste mancanze. Dobbiamo rimanere tranquilli e compattarci ancora di più, andiamo avanti e pensiamo al Gela. I nuovi sono calciatori importanti e l’hanno dimostrato oggi. Sul gol da stamattina quando mi sono svegliato ci pensavo, è una cosa che sentivo. Segnare per un difensore è sempre bello, farlo a Messina in casa ancora più bello. Ci tenevo a correre sotto la Curva Sud e in quei momenti la testa non ti accompagna tanto e ti viene spontaneo, resta l’amarezza per i tre punti sfumati. Ho preso una botta sul ginocchio ma spero non sia molto grave, in questo girone di ritorno sappiamo che sarà completamente diverso”.

Vanzetto, allenatore della Sancataldese

Leonardo Vanzetto allenatore della Sancataldese commenta così la partita: “Era una partita dalle tante incognite, è stata una settimana un po’ pesante. Sapevamo che il Messina voleva riscattarsi e i miei ragazzi oggi oltre alla prestazione hanno messo il cuore. Abbiamo saputo interpretare la gara, ci siamo trovati bene in un campo grande e oggi pesante, si scivolava. Siamo stati granitici e abbiamo saputo aspettare. Come sempre succede entrambe le squadre volevano vincere”.