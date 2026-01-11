Maltempo nel Messinese, si contano i danni. Tavolo tecnico a Palazzo Zanca

Amministrazione comunale e Città metropolitana lunedì a confronto per la verifica dopo la tempesta

MESSINA – Passata la tempesta, l’amministrazione comunale passa alla verifica dei danni. Conclusa l’emergenza maltempo, la Giunta avvia la ricognizione dei danni. Domani tavolo tecnico convocato dal sindaco Basile a Palazzo Zanca.

Si legge in una nota: “Nelle ultime 24 ore il territorio comunale è stato interessato da venti molto forti, generati dai resti della tempesta atlantica Goretti. In città si sono registrate raffiche di ponente che hanno superato gli 80–90 km/h nella zona nord e oltre i 60 km/h nella periferia sud. Alle forti raffiche di vento si sono aggiunte mareggiate, piogge e temporali localmente anche di tipo grandinigeno, con fenomeni distribuiti in maniera disomogenea sul territorio. Gli accumuli pluviometrici più significativi hanno raggiunto: 32,1 mm a Portella Arena (zona nord), 36,6 mm alla stazione del Geofisico (centro), 43,5 mm a Bisconte, 37 mm in località Guidari (zona sud)”.

Mareggiate nelle Eolie, la voragine sulla strada provinciale, le forti raffiche di vento e la caduta degli alberi

Comunica l’amministrazione comunale: “Le mareggiate hanno colpito in modo particolare le Isole Eolie e la costa tirrenica, causando fenomeni di erosione compatibili con la forza eccezionale delle onde, che in alcune aree hanno raggiunto anche gli 8 metri di altezza. Il litorale tirrenico della città di Messina non ha riportato danni strutturali rilevanti; tuttavia, è stato necessario allertare tutti gli uffici competenti per avviare le opportune verifiche. I lungomari di Acqualadrone, Rodia e San Saba sono stati interessati dall’invasione delle onde che, pur senza causare danni strutturali, hanno determinato l’insabbiamento delle sedi stradali e il deposito di detriti. Sul versante idrogeologico, la criticità più rilevante si è registrata sulla strada provinciale di collegamento tra Massa San Giorgio, Massa San Nicola e Santa Lucia, dove il crollo di una porzione di carreggiata ha provocato l’apertura di una profonda voragine (nella foto, n.d.r.). Un veicolo in transito è rimasto coinvolto in un incidente senza gravi conseguenze per il conducente. La Città metropolitana di Messina è immediatamente intervenuta ed è già al lavoro, con proprie maestranze e ditte incaricate, per la realizzazione di un by-pass volto a ridurre i disagi alla popolazione”.

“Numerosi interventi si sono resi necessari anche a causa delle forti raffiche di vento che hanno danneggiato diverse alberature, in particolare i ficus presenti in varie zone della città, e abbattuto alberi lungo le strade provinciali collinari, già compromesse da precedenti incendi. Per ragioni di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità, il sindaco ha emanato un’ordinanza di chiusura di ville e cimiteri comunali, a causa del rischio di caduta di alberi e materiali. In considerazione della persistente instabilità delle condizioni meteo, è stata inoltre annullata la mezza maratona di Messina, per la quale erano attesi circa 350 atleti”.

Lunedì tavolo tecnico a Palazzo Zanca, si verificano i danni della tempesta nel Messinese

“Comune e Città Metropolitana stanno operando in sinergia con le società partecipate Messinaservizi Bene Comune e Amam, con interventi di protezione civile e manutenzione finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza, sia nelle ville che nei cimiteri cittadini. Sono già stati effettuati interventi di pulizia dei canaloni di scolo delle acque piovane nel tratto di litorale compreso tra via Santa Cecilia e Galati; non si sono registrati allagamenti lungo via Don Blasco, ad eccezione del sottopassaggio di Contesse. I Vigili del Fuoco hanno eseguito numerosi interventi per la rimozione di alberi pericolanti, il distacco di cornicioni e allagamenti in abitazioni, operando in coordinamento con la Protezione Civile. Intensa anche l’attività della Polizia Municipale, impegnata su più fronti nel corso delle ultime 48 ore”.

Per fare il punto sulla situazione, il sindaco Federico Basile, d’intesa con gli assessorati competenti, ha convocato per lunedì 12 gennaio, alle 12, nella Sala ovale “A. Caponnetto” di Palazzo Zanca, un tavolo tecnico al quale parteciperanno il vicesindaco Salvatore Mondello; gli assessori Massimiliano Minutoli, Francesco Caminiti e Roberto Cicala; il direttore generale del Comune Salvo Puccio; i presidenti e i direttori generali delle società partecipate Messinaservizi Bene Comune e Amam; i dirigenti dei Servizi territoriali e urbanistici – Protezione civile, dei Servizi tecnici – Difesa del suolo e Manutenzione strade, dei Servizi ambientali – Arredo urbano e del Servizio cimiteri – Area tecnica. Parteciperà anche la Città metropolitana di Messina, con il direttore generale Giuseppe Campagna e il dirigente della V Direzione Patrimonio e Protezione civile.

Al centro dell’incontro “l’analisi dello stato di attuazione degli interventi già eseguiti e di quelli da programmare nel breve termine, al fine di garantire il pieno ritorno alla normalità delle attività, in piena condivisione tra amministrazione comunale, Città metropolitana, società partecipate e dipartimenti competenti”.

