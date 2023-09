I Hub Messina, iniziano le demolizioni. Giù ex Magazzini Generali, avanti l'innovazione VIDEO - Tempostretto

Un primo passo verso il progetto tecnologico da 70 milioni proprio nel giorno in cui inizia il Sud Innovation Summit

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Creare un contenitore come l’I Hub, con un investimento da 70 milioni di Euro, in una zona depressa in pieno centro città vuol dire far vedere alle multinazionali che oggi sono qua (si riferisce agli ospiti del Sud Innovation Summit) che la città è pronta ad accogliere i ragazzi che lavorano in questo settore e sono dovuti andare lontano da Messina in cerca di un futuro”, dichiara il sindaco di Messina Federico Basile.

L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di farsi promoter della nostra città l’evento di due giorni al Palacultura (vedi qui) verrà utilizzato anche in quest’ottica, per cercare di far investire nel comparto tecnologico che è necessario per la città di Messina.

Stamattina le ruspe hanno iniziato a demolire gli ex Magazzini Generali e Casa di Vincenzo: ecco cosa sarà un giorno l’I Hub.