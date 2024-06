I lavori alla piscina Cappuccini continuano, slitta l’apertura

Per un imprevisto ci vorranno altri 40 giorni, fa sapere l'assessore Finocchiaro. A chiedere un aggiornamento è stato il consigliere Russo (Pd)

MESSINA – “Qual è lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino della piscina “Cappuccini” e del relativo complesso natatorio, che sono stati affidati il 19 gennaio alla ditta Nova Cean Edil S.r.l.?. I tempi di consegna dell’opera erano previsti in 120 giorni e questo termine è stato superato da qualche giorno”. A sollevare il problema, in una nota, è stato il consigliere comunale Alessandro Russo, del Partito democratico. A rispondere, da noi contattato, è l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro: “Purtroppo c’è stato un imprevisto. Un problema, anche costoso, con il filtraggio. Ci vorranno altri 30-40 giorni di lavori”.

La vasca olimpionica e un nuovo percorso per persone con disabilità

Una variazione in corso d’opera, come può spesso avvenire. Da parte sua, Russo sottolineava di aver ricevuto “numerose richieste da parte di cittadini interessati all’utilizzazione dell’impianto. E vorrrebbero sapere quando sarà finalmente in funzione”.

Assieme alla sistemazione del tetto, crollato nel 2019, sono tanti i lavori, come ricordava di recente l’assessore Finocchiaro: “La vasca olimpionica, l’impianto tecnologico della stessa, il ripristino degli spogliatoi e il ripristino dell’impianto elettrico. In più si creerà un nuovo percorso per l’accesso delle persone con disabilità”.