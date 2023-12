Piscina esterna del "Cappuccini": il Comune affida i lavori - Tempostretto

In programma la manuntenzione straordinaria. Novità anche per PalaTracuzzi e PalaMili a Messina

MESSINA – Piscina esterna dell’impianto sportivo comunale “Cappuccini”: adesso ci siamo. Si procederà con gli interventi di manutenzione straordinaria per la fruibilità immediata della vasca da 50 mt nella struttura di via Torrente Trapani. Il Comune di Messina ha messo in campo 190mila euro ed è avvenuto un affidamento diretto, con presa d’atto della gara, della proposta d’aggiudicazione alla ditta “Nova Cean Edil” Srl. Il tutto con un ribasso del 9,47% sull’importo preventivato per circa 134mila euro.

“Il PalaTracuzzi sarà riconsegnato nel mese di febbraio”

In più, s’attende l’affidamento dei lavori per il PalaTracuzzi. Così si è espresso l’assessore con delega allo Sport, Massimo Finocchiaro, nei giorni scorsi ai microfoni di Tempostretto: “Andranno pure avanti i lavori per il PalaMili, che tornerà agibile nell’arco del 2024, mentre quest’anno abbiamo assistito alla riapertura del PalaRescifina, con Ligabue. Ne abbiamo ottenuto l’agibilità dopo dieci anni. Il PalaTracuzzi sarà invece riconsegnato nel mese di febbraio”.

