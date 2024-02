I lavori sulle rampe di Gazzi e Messina centro saranno fatti “di notte o in giorni festivi”

Il direttore del Cas: "Caos a Tremestieri? Si è risolto tutto il giorno dopo, ma avevamo chiesto un tavolo per tempo"

MESSINA – I lavori in tangenziale alle uscite e agli ingressi autostradali di Gazzi e Messina centro saranno eseguiti “di notte e in giorni festivi”. Lo ha dichiarato durante la prima commissione consiliare il direttore generale del Cas, Franco Calogero Fazio, dopo aver risposto alle domande dei consiglieri sul quanto successo la scorsa settimana sulla SS114 a causa dei lavori di sistemazione dell’asfalto sulla rampa d’ingresso di Tremestieri.

Fazio: “Di notte o in giorni festivi”

Fazio ha spiegato: “Tremestieri? Il Cas ha chiesto un incontro alla Prefettura, un tavolo con i vari enti, ma qualcuno lì ha ritenuto che non fosse necessario. Il comune era stato informato per tempo sulle criticità che ci sarebbero state. Qualche errore è stato fatto? Sì, ma non sono alla ricerca del responsabile. Non voglio fare polemica e la responsabilità me la prendo io, la colpa è mia. Dopo un giorno di inferno abbiamo risolto, completando di notte o in giorni festivi come sarà fatto a Gazzi e Messina centro”.