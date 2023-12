I marciapiedi rifatti non hanno pace: si parcheggiano anche le moto - Tempostretto

Quando non sono le auto a occupare i marciapiedi ci pensano le moto

Segnlazione WhatsApp al 366.8726275: “La nuova pavimentazione in via Martinez per le moto”.

L’amministrazione comunale sta realizzando un importante e diffuso intervento di sistemazione dei marciapiedi, che dovrebbe andare a beneficio dei pedoni. Purtroppo, invece, ne approfittano le macchine per parcheggiare. Nel caso evidenziato dalla segnalzione che ci è stata inviata, i dissuasori installati impediscono il posteggio selvaggio delle auto e allora ci pensano le moto a occupare lo spazio riservato ai pedoni.