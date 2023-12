Marciapiede appena rifatto diventa un "comodo" parcheggio - Tempostretto

Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche resi inutili da automobilisti incivili

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Parcheggio di lusso , gli invalidi e i pedoni a Messina non esistono!”.

Il nostro sogno è vedere muoversi liberamente in città i tanti disabili che magari rinunciano ad uscire di casa perchè troppi automobilisti incivili ostacolano il loro cammino parcheggiando le auto sui marciapiedi e davanti agli scivoli. In questo caso una delle due macchine segnalate nella foto sta addirittura sopra l’area di accesso allo scivolo appena realizzato proprio per abbattere le barriere architettoniche.

Non è l’unica situazione del genere ed è davvero un assurdo paradosso, al quale dovrebbe prontamente porre rimedio la polizia municipale che, invece, soprattutto negli ultimi tempi, dopo un periodo di segnali incoraggianti, brilla per assenza. Una città in cui tutti possano esercitare il loro diritto alla mobilità è una conquista di civiltà che farà bene a tutti.