I movimenti attesi in casa Messina, si lavora su due profili esperti

I nomi per la difesa sono già stati fatti, il lavoro del ds Roma ora si concentra per rinforzare centrocampo e attacco. Attenzione pure sul mercato in uscita

MESSINA – Nella giornata di martedì il Messina, oltre ad ufficializzare il direttore sportivo Domenico Roma, ha anche ripreso gli allenamenti al Marullo di Bisconte. Nella seduta unica, mentre oggi è prevista una doppia razione di lavoro, erano tutti presenti tranne Mamona, influenzato, e i calciatori Frisenna, Petrungaro e Rizzo, che hanno usufruito di un permesso. Un po’ come Ortisi la settimana scorsa i tre in permesso sono partenti. Una situazione certificata dallo stesso allenatore Giacomo Modica che li ha messi alla porta nella conferenza stampa seguita alla vittoria contro il Taranto.

I sei non convocati a Taranto, e quindi destinati a lasciare Messina, sono i difensori Rizzo e Ortisi, il centrocampista Frisenna, gli attaccanti Petrungaro, Mamona e Re. I primi due hanno offerte dal Team Altamura e Rizzo sui social ha già salutato la piazza: “Non ho mai risparmiato una goccia di sudore[…]Ho gioito nei bei momenti e sofferto tanto in quelli brutti[…]Ringrazio soprattutto il mister Modica che ha incessantemente provato con tutte le sue forze e il suo amore a trasmettere a tutti noi l’importanza di avere quello stemma sulla maglia, sul cuore[…]Auguro il meglio a tutti, è stato davvero un onore” alcune delle sue parole d’addio.

Modalità diverse per Ortisi che ha usufruito di un permesso potendo così non prendere parte agli allenamenti di settimana scorsa, come hanno probabilmente fatto questa settimana Petrungaro, il cui interesse del Potenza è noto, e Frisenna, per il centrocampista catanese si parla anche di interesse della Juventus NextGen, sicuramente una piazza più allettante di quella in riva allo Stretto.

A questo proposito era importante avere un direttore sportivo in sella perché molti di questi nomi dati in partenza hanno contratti con la società biancoscudata. Dei sei sopracitati infatti sono tutti in scadenza a giugno a parte Re e Mamona arrivati in prestito. Il Messina quindi potrebbe anche giocarsi bene le sue carte per riuscire a racimolare qualcosa da queste imminenti partenze. Qualcosa a livello economico da poter poi aggiungere alla somma attesa dall’Aad Invest Group per questo mercato di riparazione in cui bisognerà per forza di cose alzare il livello.

Piacciono Dezi e Ricci

A questo proposito, dopo i nomi fatti per la difesa (Dumbravanu-Monaco-Ingrosso), il Messina è interessato soprattutto ad un centrocampista e un attaccante per rinforzare immediatamente la squadra. Il primo nome è quello di Jacopo Dezi, il calciatore abruzzese classe 1992 è un centrocampista centrale e come ultima squadra ha giocato nel Padova. Attualmente è svincolato ed è cercato sia dal Messina che dal Campobasso che milita nel girone B di serie C. Calciatore di esperienza indiscussa con quasi 200 presenza in Serie B e più di un centinaio in Serie C. Risulta però fermo dalla fine della scorsa stagione, prima del Padova ha vestito le maglie, tra le altre, di Venezia, Parma, Empoli.

Il nome per l’attacco sondato nelle ultime ore è quello di Federico Ricci. L’ala destra romana classe 1994 è attualmente sotto contratto con il Perugia, formazione del girone B. In stagione ha preso parte a 16 partite, meno della metà da titolare, segnando due gol e servendo un assist. Si sposerebbe all’idea di 4-3-3 di mister Modica essendo mancino e giocando sulla corsia di destra quindi potendo rientrare e tirare in porta col piede preferito. Per il calciatore cresciuto nel settore giovanile della Roma esperienze recenti prima del Perugia tra Ascoli e Reggina, che l’ha girato in prestito. Negli anni precedenti anche Spezia, Sassuolo e Monza. Ha più esperienze in Serie B che in Serie C.

L’attuale rosa dell’Acr Messina

Portieri: Titas Krapikas (1999), Flavio Curtosi (2004), Thomas Napolitano.

Difensori: Mame Ass Ndir (2001), Damiano Lia (1997), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Giuseppe Salvo (2003), Francesco Rizzo (1998), Lino Ortisi (2002).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Giulio Frisenna (2002), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2003), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Gennaro Anatriello (2004), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Gabriel Adragna (2006), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Pierluca Luciani (2002).

Possibili movimenti di mercato

Già ufficiale da qualche settimana il passaggio di Antonio Di Bella terzo portiere del Messina ed ex Primavera biancoscudata alla Nuova Igea Virtus, a fine dicembre il passaggio ufficiale di Marco Manetta al Picerno. Di seguito le operazioni, non ancora ufficiali, su cui si sta lavorando e che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane in questa finestra di mercato.

In uscita: Francesco Rizzo verso il Team Altamura, Lino Ortisi verso il Team Altamura, Giulio Frisenna verso la Juventus NextGen, Luca Petrungaro verso il Potenza, Blue Mamona e Alessio Re potrebbero rientrare dai prestito. Hanno offerte ma il direttore Roma vorrebbe trattenerli: Damiano Lia, che piace all’Audace Cerignola, e Gennaro Anatriello, Pavone lavora per portarlo a Trapani, ma piace anche all’Avellino, qui dipenderà anche dalla scelta del Bologna che ne detiene il cartellino.

I colpi su cui si sta lavorando in entrata: Daniel Dumbravanu (2001 dalla Lucchese), Salvatore Monaco (1992 dal Catania), Gabriele Ingrosso (2000 dall’Audace Cerignola), Michele Emmausso (1997 dal Foggia), Marco Zunno (2001 dal Foggia), Jacopo Dezi (1992 svincolato), Federico Ricci (1994 dal Perugia).

