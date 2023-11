I Negramaro tornano a Messina: in estate concerto allo stadio Franco Scoglio - Tempostretto

Dopo il successo di piazza Duomo a fine 2022, la band pugliese tornerà ad esibirsi in città

MESSINA – Dopo il successo del concerto in piazza Duomo del 29 dicembre 2022, i Negramaro tornano a Messina. Questa volta la band pugliese si esibirà allo Stadio Franco Scoglio, in estate, esattamente il 3 luglio 2024. A grande richiesta, si aggiunge dunque una nuova tappa al viaggio a/r, da sud a nord, che i Negramaro faranno quest’estate negli stadi italiani: non poteva, infatti, mancare la Sicilia a cui la band è da sempre legatissima. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e Magellano Concerti, in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal sindaco Federico Basile: “L’Amministrazione comunale non può che esprimere soddisfazione – commenta Basile – di accogliere nuovamente a Messina la band dei Negramaro in concerto, unica tappa in Sicilia. Un evento che rappresenta un ulteriore tassello al piano promozionale Messina Città della Musica e degli Eventi finalizzato a coniugare il valore della musica allo spirito di Messina sempre più inclusiva, partecipativa e attrattore di pubblico”.

Biglietti in vendita dal 22 novembre

I biglietti per la nuova data, saranno disponibili su TicketOne in presale per il fanclub dalle ore 11:00 di mercoledì 22 novembre. E per tutti da giovedì 23 novembre dalle ore 11:00 sempre su TicketOne. Dopo due decenni di successi e trionfi musicali, i Negramaro sono pronti a scrivere un altro capitolo della loro storia, con nuovi imperdibili eventi live negli stadi nel 2024 che uniscono virtualmente il Sud e il Nord d’Italia. Tre stadi iconici: il 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (inizio show ore 21:00), il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano (inizio show ore: 20:30) e il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina. Dopo esser stata la prima band italiana ad aver varcato la soglia della ‘Scala del calcio’, con il concerto-evento realizzato a San Siro nel 2008, e a distanza di 6 anni dal precedente tour negli stadi italiani, la prossima estate i negramaro torneranno dal vivo a San Siro, allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e per la prima volta calcheranno il palco dello stadio napoletano Diego Armando Maradona.

Finocchiaro: “Evento che crea indotto economico”

“L’annuncio di un nuovo concerto, quello dei Negramaro per l’estate 2024, dopo quello di Ultimo il 28 giugno e di Zucchero del 30 giugno prossimi, rappresenta – aggiunge l’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Massimo Finocchiaro – la volontà di questa Amministrazione di programmare un percorso, nel contesto del brand Messina Città della Musica e degli Eventi, che tiene insieme cultura, turismo e attrattività della Città per ampliare il nostro ambito d’azione, creare un indotto economico per offrire al nostro territorio ricadute positive e sempre maggiore visibilità oltre lo Stretto”.

