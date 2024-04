I numeri positivi di Akademia Città di Messina nella pool promozione

Numeri migliori in casa rispetto alle trasferte. Payne e Martinelli sono, in riva allo Stretto in Serie A2, rispettivamente la miglior realizzatrice e la più presente

MESSINA – Akademia Città di Messina si è un po’ rilassata conquistata matematicamente prima la certezza di disputare i playoff e poi una volta messa in cassaforte la posizione che garantisce il vantaggio dell’eventuale bella in casa in semifinale. Fin lì infatti la formazione di coach Bonafede aveva vinto sei partite su otto giocate nella pool promozione, cedendone solo due fuori casa di cui una a Mondovì all’andata vedendosi annullare match point.

Nelle ultime due la tensione è calata o chissà qualche richiamo atletico ha inciso sul rendimento della squadra che comunque chiude con un saldo vittoria-sconfitte positivo 6-4. In totale in questa seconda fase Città di Messina ha vinto 21 set e 823 punti, perdendo 15 parziali e subendo 741 punti. Netto il confronto tra quanto raccolto il casa e in trasferta, come numero di set 12 sono quelli vinti al PalaRescifina contro soli 5 persi, mentre lontano dalle mure amiche saldo leggermente negativo con 9 vinti e 10 persi.

Quanto alle singole pallavoliste si confermano le gerarchie con Kelsie Payne a segno 162 volte, in totale tra stagione regolare, Coppa Italia e pool promozione l’americana ha messo a terra 487 punti, superando i 445 dello scorso anno di Aurelia Ebatombo, diventando così la più prolifica di Akademia in Serie A2. In tripla cifra nella poule anche Battista con 109 punti, in stagione in totale 334 punti, per l’atleta di Legnano che ha sempre giocato nello starting six nella seconda fase del campionato. Poi Rossetto a 81 nella pool con Modestino quarta a 78. Se la centrale sale in classifica al terzo posto tra le migliori realizzatrici, Rossetto non supera ancora Joly che nella prima parte di stagione aveva fatto leggermente meglio. Tocca infine 50 presenze in maglia Akademia in Serie A2 Melissa Martinelli che centra questo storico traguardo proprio dopo la partita contro Mondovì.

La classifica e le semifinali playoff

La classifica della pool promozione si chiude con Perugia prima a 72 punti, e promossa direttamente in A1. Busto Arsizio a 66 con Akademia che segue a 59 punti, queste due le squadre che avranno dalla loro il fattore campo nell’eventuale bella in semifinale. Talmassons, 56 punti, sorpassa all’ultima giornata Macerata che resta ferma a 55, per le friulane l’accoppiamento con Messina, mentre le marchigiane tenteranno l’impresa contro Busto. Seguono Como (52) punti), Cremona (47), Mondovì (46), San Giovanni (45) e Montecchio (37).

Volendo circoscrivere solo i punti ottenuti in questa seconda fase la migliore è stata Perugia con 23, poi Talmassons e Como autrici di bele rimonte chiudono a 22, Busto Arsizio si ferma a 21 tenendo dietro Akademia anche in questo caso a 19. Poi Mondovì 15, Macerata e San Giovanni 11, Cremona 4 e Montecchio chiude a 2 con una sola vittoria arrivata proprio all’ultima giornata.