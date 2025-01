I Pcto al Comune di Messina, Basile e Cannata: “Un’esperienza formativa per i ragazzi”

La giunta siglerà uno schema d'accordo con le scuole per permettere agli studenti di completare il percorso negli uffici di Palazzo Zanca

MESSINA – Il Comune di Messina ha recepito la legge n.145 del 30 dicembre 2018, con cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati ridenominati “percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (Pcto)” e ha “avuto l’input per promuovere esperienze formative di alto valore per i nostri studenti da svolgersi direttamente negli uffici comunali, e rafforzare il loro orientamento verso il mondo del lavoro e delle istituzioni locali, in linea con quanto già promosso con il progetto YoungMe”. Ad annunciarlo è stata l’assessora alle Politiche scolastiche e giovanili Liana Cannata, che ha proposto la delibera n.14 del 16 gennaio 2025, approvata dalla giunta.

Basile: “Diamo ai giovani esperienze ‘sul campo’”

Soddisfatto anche il sindaco Federico Basile, che ha spiegato: “Intendiamo offrire ai nostri ragazzi esperienza ‘sul campo’ e contribuire in sinergia con le istituzioni scolastiche ad aprire la scuola al mondo esterno ponendo gli studenti nella condizione di sviluppare una crescente consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione dell’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi”.

A cosa servono i Pcto

I Pcto contribuiscono a valorizzare l’orientamento in itinere, del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, promuovendo l’auto-orientamento rendendo i giovani protagonisti si favorisce lo sviluppo di soft skills e di hard skills necessarie per intraprendere il percorso post-diploma e l’accesso al mondo del lavoro, sviluppando al contempo un senso di appartenenza con il territorio. Il Comune di Messina disponendo di risorse logistiche e umane adeguate all’accoglienza e al tutoraggio, in un’ottica di valorizzazione delle risorse territoriali e del rafforzamento della rete formativa, attivando i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento coinvolgendo i propri uffici e servizi operativi come contesti formativi per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Le aree previste

Le aree tematiche, allineate a quelle già previste per il Servizio civile nazionale, riguarderanno la Protezione civile; il Patrimonio ambientale e Riqualificazione urbana; l’Assistenza; il Patrimonio storico, artistico e culturale; l’Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale del turismo sostenibile e dello sport; la Promozione della Pace, della “non violenza” e tutela dei diritti umani; e la cooperazione europea. Uno schema di accordo di programma sarà lo strumento regolatore dei rapporti tra il Comune e gli istituti scolastici per l’attuazione dei Pcto; gli studenti e le studentesse saranno ammessi/e ai Pcto previa stipula dell’accordo di programma con gli istituti scolastici, e saranno designati tutor comunali qualificati per l’affiancamento e la supervisione degli studenti e delle studentesse durante le attività. Sul sito del Comune di Messina, a breve sul sito istituzionale del Comune nella sezione Istruzione sarà inserita l’apposita voce Pcto, dove gli istituti scolastici interessati potranno scaricare lo schema di accordo con il Comune di Messina per l’avvio di percorsi formativi.