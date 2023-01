"I Racconti di Giulio. Frammenti" alla biblioteca regionale Giacomo Longo - Tempostretto

La presentazione sabato 28 gennaio alle 17. Il libro di Pippo Donato riprende la trama di "29 settembre". Tra i relatori la direttrice Siragusa e i professori Rando e Radici Colace

MESSINA – “I racconti di Giulio. Frammenti”, dello scrittore messinese Pippo Donato, sarà presentato alla Biblioteca regionale universitaria “G. Longo” sabato 28 gennaio alle 17. Un evento culturale atteso che sancisce anche il ritorno di Donato nella Sala lettura dell’istituto, dopo la presentazione di “29 settembre” nel 2019.

Ad aprire i lavori sarà la direttrice della biblioteca Tommasa Siragusa. Poi i contributi di Giuseppe Rando, professore ordinario di Letteratura italiana all’Unime, e di Paola Radici Colace, professoressa di Filologia classica sempre nell’ateneo peloritano. A leggere alcune parti del testo sarà l’attore e regista messinese Nico Zancle. Ne “I Racconti di Giulio. Frammenti”, introdotto dalle prefazioni dell’attrice Daniela Conti e del poeta Claudio D’Audino, l’autore Pippo Donato riprende la trama di “29 settembre”, aggiungendo quei quei “frammenti” essenziali per entrare più in profondità nel personaggio, figura emblematica del siciliano che si adegua al dover vivere altrove.

La narrazione del testo è contraddistinta da naturalezza e capacità di rendere bene la quotidianità, magari rievocandone le storie più incisive, i rapporti, anche amicali, o di semplice conoscenza “tout court”, rimasti intrappolati nella sua mente, fino a farsi ricordi indelebili. Momenti significativi di un’esistenza che potrebbe essere la nostra, una qualunque delle tante, intrisa di nero lutto e flagrante luce, ma che non scende a compromessi con la propria dignità, percorre comunque la propria strada anche quando diviene impervia, se del caso addolcendo la desolazione attraverso il godimento dei piccoli piaceri, materiali e non. Il volume è stato presentato il 10 dicembre scorso a Milazzo, nella chiesa cinquecentesca dedicata a San Rocco. Tra i relatori anche la dottoressa Siragusa. L’ingresso è libero e non occorre prenotazione.