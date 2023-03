I Ris "sbarcano" al Caio Duilio e spiegano agli studenti come operano sulla scena del crimine - Tempostretto

L’iniziativa, rientra nel progetto “Educazione alla legalità”

MESSINA – I Ris sbarcano al Caio Duilio. Il prestigioso Reparto di investigazioni scientifiche dell’Arma dei carabinieri che ha una sede anche a Messina (le altre sono a Roma, Parma e Cagliari), ha incontrato, stamani, gli allievi dello storico istituto nautico di Via La Farina diretto dalla professoressa Daniela Pistorino. L’iniziativa, rientra nel progetto “Educazione alla legalità” inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa della scuola, di cui è referente la professoressa Annalisa Marziano. Il Reparto di Messina, al comando del colonnello Davide Zavattaro, dipende dal raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (Ra.C.I.S.) con sede a Roma ed ha competenza territoriale nell’ambito delle Regioni Sicilia e Calabria. In una affollatissima palestra, location prescelta per l’evento, dopo i saluti di rito della dirigente Pistorino, il comandante Zavattaro, accompagnato dal Maggiore Di Luise, il tenente Buccilli e il luogotenente Mura, ha presentato la struttura del Reparto e le attività, nell’ambito delle indagini preliminari di carattere tecnico e scientifico, svolte sulla scena del crimine. A seguire, l’intervento del maggiore Enrico Di Luise, esperto biologo forense e comandante della sezione di intervento operativo (Sio) che, nell’ambito del Ris di Messina, svolge attività di sopralluogo e repertamento sulla “scena del Crimine” allo scopo acquisire le fonti di prova utili alla positiva conclusione delle indagini. L’ufficiale, con la collaborazione del Luogotenente Mura, ha illustrato attraverso esercitazioni pratiche, alcune delle tecniche per rilevare le impronte digitali su superfici apparentemente neutre. A conclusione della mattinata, il Tenente Valeria Buccilli, dottore in chimica analitica, ha relazionato su un tema particolarmente importante per i giovani: le sostanze stupefacenti e gli effetti devastanti delle droghe e dell’alcool sull’organismo. Grande l’interesse e la partecipazione mostrata dai partecipanti, che hanno posto diverse domande ai bravissimi relatori. Un’esperienza formativa davvero da incorniciare.