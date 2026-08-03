I sindacati a Minutoli: “Sì al confronto ma restano le riserve”

Le organizzazioni ribadiscono il giudizio negativo sull'atto della segretaria generale Carrubba. E invitano a ridimensionare i festeggiamenti di agosto

MESSINA – Le organizzazioni sindacali rispondono alla nota del presidente del Consiglio comunale Massimo Minutoli. In sostanza, dicono sì al confronto ma mantengono le riserve sull’operato della segretaria generale Rossana Carrubba. E continuano a contestare la legittimità della convenzione di segreteria rinnovata tra la Città metropolitana e il Comune di Messina, con Carrubba in un doppio ruolo nei due enti.

In un comunicato firmato dai segretario della Uil Funzione pubblica Livio Andronico, della Cgil Fp Antonio Trino, della Csa Pietro Fotia e della Silpol Giuseppe Gemellaro si precisa che “le organizzazioni sindacali sono state le prime a comunicare il rinvio della manifestazione di sciopero già proclamata e regolarmente avviata, alla quale avrebbero preso parte numerosissimi lavoratori. Tale decisione è stata assunta esclusivamente per senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità messinese. Da cittadini, prima ancora che da rappresentanti sindacali, non ci siamo sentiti nelle condizioni morali di dare seguito ad una manifestazione di protesta all’indomani della tragedia che ha profondamente colpito la nostra città. È stata una scelta spontanea, responsabile e rispettosa del dolore collettivo, non dettata da altre valutazioni”.

E ancora: “Prendiamo atto del contenuto della sua nota e dell’invito ad un confronto democratico fondato sui principi di trasparenza, correttezza e buona fede. Si tratta di principi che le organizzazioni

sindacali hanno sempre perseguito e proposto nei rapporti con l’amministrazione. Riteniamo tuttavia che tali principi, nella vicenda in esame, non siano stati rispettati e che, anzi, risultino gravemente compromessi dall’operato della segretaria generale. Ci riferiamo, in particolare, alla mancata preventiva informazione agli organi istituzionali e alle parti interessate in ordine alla segnalazione trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti avente ad oggetto la contrattazione decentrata relativa all’anno 2023″.

“Profili d’illegittimità nel provvedimento adottato”

Osservano i sindacalisti: “Non può inoltre non rilevarsi come la medesima segretaria generale abbia in passato espresso pareri favorevoli e dato esecuzione ad atti riguardanti la contrattazione decentrata, con modalità analoghe a quelle oggi contestate, unitamente all’allora direttore generale dell’ente, Federico Basile, oggi sindaco della città di Messina. Circostanza che rende quanto meno doveroso un approfondimento improntato ai principi di coerenza, imparzialità e uniformità dell’azione amministrativa.

Comprendiamo, altresì, la posizione espressa a difesa delle competenze giuridiche della segretaria

fenerale, considerato che il Consiglio comunale fonda le proprie determinazioni anche sui suoi

autorevoli pareri. Ciò nonostante, non possiamo condividere le conclusioni cui si è pervenuti. A nostro avviso, il provvedimento adottato presenta evidenti profili di illegittimità. Per definizione, un atto è illegittimo quando risulta viziato o non conforme alle disposizioni normative che ne disciplinano l’adozione. Proprio per tale ragione riteniamo che la procedura debba essere integralmente rinnovata nel rispetto della normativa vigente e delle prerogative contrattuali dei lavoratori”.

“Si valuti a sospendere o ridimensionare i festeggiamenti dell’agosto messinese”



Le organizzazioni sindacali “ribadiscono, ancora una volta, la propria piena disponibilità ad

un confronto serio, trasparente e costruttivo, anche alla Sua presenza, al fine di affrontare nel merito

tutte le questioni aperte. In tale sede sarebbe altresì opportuno esaminare la nota trasmessa dalla dottoressa Carrubba alla prefetta di Messina, il cui contenuto è stato da noi immediatamente contestato con puntuale documentazione, ritenendo che la ricostruzione dei fatti in essa contenuta non corrisponda alla reale evoluzione della vicenda. Infine, ci permettiamo di rivolgerle una riflessione che prescinde dalle dinamiche sindacali e attiene esclusivamente al momento che la città sta vivendo. Se davvero, come da lei rappresentato, il dolore che ha colpito la comunità messinese impone rispetto e sobrietà, la invitiamo a valutare con coraggio istituzionale l’opportunità di sospendere o ridimensionare i programmati festeggiamenti del mese di agosto. Riteniamo, infatti, che il lutto e la sofferenza vissuti dalla città richiedano coerenza nei comportamenti e nelle scelte delle istituzioni”.

I sindacati a Minutoli: “Pronti al confronto”

Ed ecco le conclusioni, rivolgendosi sempre al presidente Minutoli: “Siamo convinti che tanto la presidenza del Consiglio comunale quanto l’amministrazione sapranno proseguire regolarmente l’attività amministrativa, gli incontri istituzionali e tutti gli adempimenti di competenza, senza la necessità di richiamare il dolore delle recenti tragedie quale elemento di giustificazione o di contrapposizione rispetto al legittimo esercizio dell’azione sindacale. Restiamo pertanto in attesa di un suo formale invito ad un incontro, auspicando che possa rappresentare l’occasione per un confronto franco, leale e realmente orientato alla ricerca di soluzioni nell’interesse dei lavoratori, dell’amministrazione e dell’intera comunità cittadina”.

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