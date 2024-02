I tram rinnovati saranno 12 (non 15) perché 3 sono irrecuperabili

Al momento in linea 5 su 12 e la frequenza di passaggio è ancora troppo alta

MESSINA – In principio erano 15 vetture. Quando il tram di Messina faceva le sue prime corse, ad aprile 2003, ormai ventuno anni fa, metteva in linea 12 mezzi contemporaneamente e ne aveva 3 di riserva. Un’ottima dotazione, che però è durata davvero poco.

Ai primi guasti la vecchia Atm Messina non ha fatto la giusta manutenzione e le vetture sono state “cannibalizzate”, cioè i pezzi di ricambio venivano presi da altre, così nel tempo il numero si è assottigliato tanto da arrivare ad un numero esiguo di mezzi funzionanti, a volte appena due o tre.

Fondi “Cura del ferro”

Delle vetture originarie le superstiti sono due ma anche queste saranno sottoposte a rinnovamento. Nel 2017, giunta Accorinti, Messina è riuscita a intercettare un finanziamento da 6 milioni e 700mila euro dei fondi “Cura del ferro” per rinnovarle tutte.

Nel 2021 gara aggiudicata e primi tram inviati nelle officine di Cancello ed Arnone (Caserta). Il primo rinnovato è arrivato a dicembre 2021, sono trascorsi oltre due anni e finora ne sono rientrati rinnovati appena cinque, non senza peripezie. In un articolo a parte raccontiamo l’odissea dell’ultimo tram arrivato lo scorso 9 dicembre, il Nettuno, ed entrato in servizio venerdì scorso 16 febbraio.

I tram rinnovati saranno 12, non 15

Ma perché solo cinque nuove vetture in oltre due anni? I problemi non mancano e si vede. Per tre vetture sono irrisolvibili e infatti, a fine operazione, i tram rinnovati saranno dodici, non quindici come in origine.

Anche con dodici vetture, comunque, si può fornire un servizio più che dignitoso. Se ad oggi con cinque vetture rinnovate, più una vecchia, la frequenza di passaggio è molto alta, venti minuti, col doppio dei mezzi potrebbe essere più che dimezzata e passare fino a sette o al massimo dieci minuti. E a quel punto rendere il tram veramente appetibile, perché l’attesa alle fermate sarà minima, così come dovrebbe garantire un buon servizio.

Il prossimo tram rinnovato

Ma quando accadrà? La sesta vettura rinnovata – così è stato annunciato – dovrebbe arrivare a Pasqua. Ma è la stessa che era stata annunciata in arrivo a Natale… Gli auspici, da questo punto di vista, non sono buoni.

La manutenzione

In attesa del finanziamento di nuove vetture, bisogna insistere sul recupero delle esistenti e puntare a completare il rinnovo delle dodici disponibili prima possibile. Soprattutto bisogna trovare un valido sistema di gestione perché la manutenzione servirà anche per le vetture rinnovate, come dimostrano gli ultimi problemi del tram Nettuno. Viceversa il rischio è di ritrovarsi punto e a capo.