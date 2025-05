“I Trofeo Piskeo Master” a La Meridiana Sport, Swimblu e Power Team sul podio

Buone prove dei nuotatori messinesi di Swimblu Milazzo, Power Team Messsina e Ulysse al primo "Trofeo Piskeo Master" in ricordo di Mirko Laganà

MESSINA – Domenica 11 maggio alla piscina Unime della Cittadella Sportiva Universitaria si sono radunati i nuotatori Master si diciannove società, diciassette siciliane una calabrese e una lombarda con un solo atleta iscritto. In palio il “I Trofeo Piskeo Master”, la manifestazione che da oltre tre lustri ricorda Mirko Laganà, nuotatore tragicamente scomparso in un incidente, quest’anno ha voluto sdoppiarsi anche con la manifestazione riservata ai nuotatori non agonisti.

La classifica finale è stata vinta da La Meridiana Sport, società catanese, che ha totalizzato oltre 70mila punti. A seguire però sul secondo gradino del podio la Swimblu Milazzo, il gruppo seguito dai tecnici Zappia e Torre ha fatto il pieno anche di medaglie. Terza l’altra squadra di casa la Power Team Messina, squadra che ha un settore Master di recente fondazione e seguita da Alessandro Frisone, per loro è arrivato il terzo posto in classifica. In top 10 anche l’Ulysse Nuoto che si è ben comportata.

I risultati della Swimblu Milazzo

Comparto Femminile :

⁃ Fazio Alice ( oro 50 stile e dorso / argento 200 stile M35)

⁃ Perdichizzi Lidia ( oro 50 stile e 50 delfino argento 200 misti

⁃ Bonaffini Mariella ( oro 200 stile / bronzo 50 stile M60)

⁃ Capone Sara ( argento 50 rana M60)

⁃ Scibilia Natalina ( 50 dorso argento M50)

⁃ Accorinti Isabella ( 50 dorso Oro M45)

⁃ Marino Rosy ( bronzo 50 rana M45)

Comparto Maschile :

⁃ Arcana’ Francesco ( oro 50 dorso m65)

⁃ Celi Sebastiano ( bronzo M50)

⁃ Drago Mauro ( bronzo 50 farfalla M50)

⁃ Carbone Felice ( bronzo 200 stile m45)

⁃ La Rosa Antonino ( argento 200 stile – oro 800 stile M60)

⁃ D’Amico Domenico ( 50 dorso oro / 50 stile bronzo M55)

⁃ Scibilia Simone ( 800 stile ore M45)

⁃ Gentile Antonio ( 50 farfalla bronzo M35)

⁃ La Cara Davide ( oro 50 e 100 rana M35)

⁃ Russo Francesco ( oro 200 stile /bronzo 50 e 800 stile M40)

⁃ Tricomi Raffaele ( argento 50 stile M50)

⁃ Venuti Gianluca ( oro 100 farfalla – argento 200 misti M50)

⁃ Cardillo Angelo ( oro 50 rana /argento 100 rana M50)

⁃ Di Donato Daniele ( 200 stile bronzo M40)

⁃ Doddo Daniele ( argento 50 rana M40)

⁃ ZanfardinoGaetano ( bronzo 200 e 800 stile categoria M50 )

⁃ Maimone Andrea ( bronzo 50 stile – argento 200 stile M20)

Ottimi riscontri anche nelle staffette 4×50 mista dove la femminile conquista la medaglia d’argento con Fazio – Perdichizzi – Smedili – Bonaffini ; nella M160 maschile oro con Di Donato – La Cara – Russo – Amendolia A/ M240 argento con Arcana’ – Farilla – Drago – La Rosa A / M200 oro nella staffetta A con Zanfardino – Cardillo – Venuti – Tricomi / staffetta B bronzo con D’Amico – Celi – Trio – Scibilia.