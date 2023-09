I vantaggi dell’uso della bicicletta in città - Tempostretto

Ci sono pregiudizi verso l'uso della bicicletta per spostarsi in città che vanno superati

Con la riapertura delle scuole, il traffico veicolare urbano è pronto ad impazzire, soprattutto in alcune fasce orarie. Ci sono alternative all’uso delle macchine? Riteniamo proprio di si. Tra queste, l’uso della bicicletta per spostarsi in città rappresenta un’ottima scelta per l’ambiente, la salute e il portafoglio. In questo articolo vi illustreremo i principali benefici dell’uso della bicicletta e vi daremo alcuni consigli per pedalare in sicurezza e con piacere.

Benefici per la salute

La bicicletta è un’attività fisica a basso impatto che fa bene al cuore, ai muscoli, alle articolazioni e al sistema immunitario. Pedalare regolarmente aiuta a prevenire e contrastare l’obesità, il diabete, l’ipertensione, il colesterolo alto e altre malattie croniche. Ricordiamo a questo proposito che trenta minuti al giorno di attività fisica moderata sono una delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Inoltre, la bicicletta migliora l’umore, riduce lo stress e favorisce il sonno. C’è, poi, da considerare che, evitando lo stress di trovare parcheggio, non ci saranno più dubbi sull’ora a cui si arriverà al lavoro o ad un appuntamento.

Benefici per l’ambiente

La bicicletta è un mezzo di trasporto ecologico che non emette gas serra, non inquina l’aria e non produce rumore. L’estate che si va a chiudere, ha dimostrato che il riscaldamento globale e i fenomeni atmosferici estremi sono una realtà oggettiva. Bisogna, quindi adottare da subito comportamenti che riducano l’inquinamento. Scegliendo la bicicletta si dà una mano all’ambiente.

Benefici per il portafoglio

La bicicletta è un mezzo di trasporto economico che non richiede costi di assicurazione, bollo, parcheggio e carburante. Con il suo utilizzo aumentano il potere d’acquisto e la qualità della vita. Questo aspetto assume particolare rilevanza in una fase come l’attuale in cui l’inflazione è galoppante e i prezzi di benzina e gasolio sono alle stelle, con una tendenza al rialzo che non accenna ad esaurirsi. C’è, poi, da considerare che, non avendo bisogno di trovare parcheggio non ci saranno più dubbi sull’ora a cui si arriverà al lavoro o ad un appuntamento.

A scuola in bicicletta

I nostri ragazzi, come si sa, fanno poco movimento e molti di essi sono in sovrappeso. Usare la bici per recarsi a scuola e muoversi in città, fa bene alla loro salute, assicura la loro autonomia ed è coerente con le battaglie contro l’inquinamento tanto diffuse tra i giovani.

Accompagnare i bambini all’asilo

Con la bicicletta si possono agevolmente portare all’asilo i bambini, evitando lo stress della ricerca di parcheggio. Si può tranquillamente farlo in sicurezza con seggiolini idonei. L’esperienza sarà divertente per genitori e figli.

Consigli per pedalare in città

Per godere dei benefici dell’uso della bicicletta in città è importante seguire alcune semplici regole:

Scegliere una bicicletta adatta alle proprie esigenze, al proprio livello di esperienza e all’orografia dei percorsi da effettuare in città. Ad esempio se si abita in zone elevate e non si vuole sottoporsi ad un eccessivo sforzo fisico è possibile ricorrere ad una bicicletta a pedalata assistita. Se, invece, l’itinerario da percorrere è più pianeggiante oppure si vuole approfittare degli spostamenti quotidiani per compiere un po’ di esercizio fisico in più la tradizionale bicicletta muscolare è l’ideale.

Dotarsi di accessori indispensabili per la sicurezza e il comfort: casco, luci, campanello, borsa o zaino.

Rispettare il codice della strada e le norme di convivenza: fermarsi ai semafori rossi, dare la precedenza ai pedoni, segnalare le svolte con le braccia, mantenere le distanze di sicurezza, non usare il cellulare o le cuffie mentre si pedala.

Come si fa a non sudare andando in bici?

In effetti arrivare a scuola, in ufficio o ad un appuntamento sudati non è piacevole. Bisogna, però, dire che tale inconveniente perde di rilevanza con le bici a pedalata assistita. Con le biciclette muscolari, l’abitudine e l’allenamento rafforzano la nostra capacità di spinta. Ciò consente di dosare lo sforzo al fine di limitare la sudorazione, soprattutto quando non fa eccessivo caldo.

Inoltre possiamo adottare un accorgimento efficace. Se, nelle stagioni più fredde uscendo di casa la temperatura esterna ci va bene, allora vuole dire che siamo vestiti troppo pesantemente per andare in bici. Per evitare la sudorazione basterà togliere qualche capo di abbigliamento. Magari lo si indossa di nuova appena arrivati. Avere un po’ di freddo è anche uno stimolo a pedalare più forte, utile se si vuole trasformare lo spostamento casa-lavoro in un salutare esercizio fisico, e risparmiare anche sull’iscrizione ad una palestra.

Come si fa a trasportare oggetti in bici?

Esistono borse laterali e portapacchi, eventualmente acquistabili online, che consentono di trasportare in bici sacchetti della spesa e oggetti vari.

Conclusioni

Usare la bicicletta per spostarsi in città è una scelta vantaggiosa sotto molti aspetti. Bisogna soltanto superare i pregiudizi che ingigantiscono i problemi e li fanno diventare un ostacolo insormontabile all’instaurarsi di un’abitudine che può solo portare vantaggi. Non pretendiamo certo che la totalità delle persone usi la bici e sappiamo bene che per alcuni soggetti tale soluzione non è praticabile. Tuttavia, questo non riguarda necessariamente le persone in età avanzata, come dimostrano tante città del nord. E poi, ricorrere alla bici non significa rinunciare del tutto all’auto che può essere utilizzata in contesti diversi da quello urbano.

Insomma, facciamolo questo salto mentalità. Vivremo tutti meglio.

In evidenza foto di Marco Oddo, dal gruppo facebook “Messina ciclabile”.