Iaria e Sidoti brillano alle Regionali di nuoto con un pokerissimo di medaglie

Con quattro metalli preziosi al collo Perdichizzi, Di Mario, Grifò, Bavastrelli e Ferrara. Unime terza società tra i Juniores

CATANIA – L’appuntamento estivo più importante della stagione, il campionato regionale in vasca lunga, si è svolto alla piscina Nesima nei giorni scorsi. Alle gare di Catania aperte alle tre categorie Juniores, Cadetti e Seniores (all’appello manca il campionato riservato alla categoria Ragazzi in programma questo weekend) erano iscritte con i propri tesserati le società messinesi Unime, Power Team, Swimblu e Neri Fitness che hanno raccolto medaglie, punti per le graduatorie di società e piazzamenti in classifica generale al termine della manifestazione.

In totale le squadre messinesi hanno conquistato 54 medaglie di cui 15 d’oro. Individualmente Giorgia Iaria (Unime) e Riccardo Sidoti (Power Team) ne conquistano cinque, per Sofia Perdichizzi (Swimblu), Giorgia Di Mario (Swimblu), Gianmarco Grifò (Power Team), Antonio Bavastrelli (Unime), Sabrina Ferrara (Unime). Tris individuale per Matteo Bolignano e Gabriele Molonia entrambi Unime.

Ma oltre al bottino di punti, medaglie e titoli regionali vanno considerate anche alcune prestazioni cronometriche di rilievo. In particolare il nuovo record regionale Cadette di Giorgia Iaria (Unime) nei 100 farfalla in 1’02″08, l’atleta messinese inoltre stacca i pass per i campionati italiani nei 50 farfalla dove ancora non era qualificata, il compagno Simone Romeo ottiene il pass nei 100 farfalla e ancora Matteo Bolignano nei 200 rana. Sotto il limite per i campionati italiani, ma erano già qualificate, ancora Arcudi, Ferrara e Iaria, ovviamente nei 100 farfalla.

Le classifiche per categoria

L’Unime, che era anche la squadra più numerosa, ha ottenuto un terzo posto tra i Juniores con 951,5 punti alle spalle di Mimmo Ferrito (1035) e Poseidon (981,5), alla formazione del responsabile tecnico Diego Santoro mancava proprio in questa categoria Emma Arcudi tornata in tempo da Vilnius per gareggiare nella giornata finale, ma viste le fatiche e il viaggio non nelle migliori condizioni. La Swimblu si è piazzata nona con 172 punti, mentre Power Team Messina e Neri Fitness conquistano rispettivamente 13 e 8 punti.

Arcudi premiata dal presidente Fin Sicilia Parisi per la convocazione all’EuroJrs

Nella classifica Cadetti l’Unime conquista 7 titoli regionali, alla pari con la Poseidon che vince la classifica a squadre con 927,5 punti, e si piazza quarta a quota 406. La Swimblu sale fino al quinto posto con 378 punti e tante medaglie anche arrivano soprattutto dal settore femminile. La Power Team e la Neri Fitness entrano ancora in classifica, 91 punti per i messinesi trainati da Riccardo Sidoti, 4 per gli orlandini.

Tra i Seniores vittoria con largo margine per la Poseidon che conquista 1492,5 punti distanziando la seconda di quasi mille lunghezze. In questa categoria la prima delle messinesi è la Power Team che grazie ai podi di Gianmarco Grifò, ma non solo, raccoglie 99 punti, l’Unime appena fuori dalla top 10 con 55 e la Swimblu entra in classifica con 34 punti.

Le medaglie dell’Unime

Per l’Unime nella categoria Juniores Emma Arcudi conquista l’argento nei 50 stile libero e 100 farfalla, Sabrina Ferrara è campionessa regionale nei 50 e 100 farfalla e vice campionessa regionale conquistando due argenti nei 50 e 100 stile libero, dalla squadra femminile arriva anche l’argento di Angemi, Capurro, Ferrara e Arcudi dalla 4×100 mista che ha chiuso il programma della manifestazione. Al maschile reduce dai campionati italiani di fondo e dal Trofeo delle Regioni vinto Gabriele Molonia è argento negli 800 e 1500 stile libero e bronzo nei 400 metri, i compagni Davide Granata e Giacomo Giaconia sono terzi rispettivamente nei 100 farfalla e 1500 stile libero. Matteo Bolignano eccelle nella rana conquistando l’oro nei 100 e 200 metri e l’argento nella distanza più breve dei 50 metri, un altro argento arriva da Andrea Romeo nei 200 dorso, a cui si aggiungono i tre bronzi delle staffette 4×100 stile libero (Ripepi, Cucinotta, Romeo, Bolignano), 4×200 stile libero (Bolignano, Vinci, Giaconia, Molonia) e 4×100 mista (Romeo, Bolignano, Granata, Ripepi).

Altra scorpacciata di medaglie universitarie nella categoria Cadetti. Giorgia Iaria si laurea campionessa regionale nei 50 stile libero e nelle tre distanze (50, 100, 200 metri) a farfalla a cui aggiunge l’argento nei 100 stile libero. Al maschile Antonio Bavastrelli è campione regionale nei 400, 800 e 1500 metri a stile libero, argento nei 200. Vice campione regionale anche Simone Romeo nei 100 e 200 farfalla. Ancora protagonisti Romeo, Orbitello e Bavastrelli nelle staffette, tre bronzi conquistati due con Gabriele Molonia (che ha nuotato nella categoria superiore) nella 4×100 stile libero e 4×100 mista e un con Consolo nella 4×200 stile libero.

Le medaglie della Swimblu

Per la società mamertina a livello Juniores un bronzo per Aurelio Pandolfo nei 400 misti. A livello Cadetti undici medaglie tutte dal settore femminile: Sofia Perdichizzi individualmente vince l’oro nei 100 e 200 stile libero, l’argento nei 50 stile libero e il bronzo nei 400 misti, la compagna Giorgia Di Mario è argento nei 200 e 800 stile libero, bronzo nei 400 e 1500 metri, Martina Zaccone sale sul gradino più basso del podio nei 50 farfalla. Infine tutte e tre insieme (Di Mario, Perdichizzi, Zaccone) prendono l’argento con D’Amico nella 4×100 stile libero e con Maio nella 4×200 stile libero.

A sinistra la premiazione della 4×200 stile libero e a destra la 4×100 stile libero

Le medaglie della Power Team

Nella categoria Cadetti splendida cinquina di Riccardo Sidoti che conquista l’oro nei 50 e 100 dorso, ai due titoli regionali aggiunge due argenti nei 50 farfalla e 100 stile libero e il bronzo nei 50 stile libero. Altre quattro medaglie arrivano dalla categoria Seniores con Gianmarco Grifò che va sul podio nella farfalla, argento nei 50 e 100 metri a pochissimi centesimi dall’oro e bronzo nei 200, altro bronzo per lui nei 50 rana.

Altri messinesi in finale

A portare punti alle proprie squadre, conquistando la finale o comunque nella prime sedici posizioni di ogni gara: Angelica Irrera (Unime) quinta nei 400 misti, ottava nei 200 farfalla, sedicesima negli 800 stile libero e nona nei 1500 stile libero Juniores, Fabrizio Vinci (Unime) decimo nei 1500 stile libero Juniores, Antonino Cafarelli (Swimblu) quarto negli 800, quinto nei 1500 e sesto nei 400 stile libero Cadetti, Andrea Romeo (Unime) sesto nei 100 dorso e nei 50 dorso Juniores, Martina Zaccone (Swimblu) settima nei 50 dorso, quarta nei 100 stile libero e quarta nei 50 stile libero Cadette, Aurora Costantino (Swimblu) settima nei 50 dorso Juniores, Giacomo Giaconia (Unime) quarto nei 400 e quinto negli 800 stile libero Juniores, Chiara Sottile (Swimblu) quarta nei 50 rana e quinta nei 100 rana Seniores, Juli Ganim (Power Team) sesta nei 200 rana e ottava nei 100 rana Seniores, Raya Angemi (Unime) quinta nei 100 rana, settima nei 50 rana, ottava nei 50 farfalla, sesta nei 50 stile libero e settima nei 200 rana Juniores, Carlotta Capurro (Unime) sesta nei 100 rana, ottava nei 50 rana e quinta nei 200 rana Juniores, Rebecco Ribecco (Unime) ottava nei 100 rana e ottava nei 200 rana Juniores, Alessandro Cardillo (Swimblu) quinto nei 50 e 100 rana e sesto nei 200 rana Juniores, Edoardo De Gaetano (Swimblu) settimo nei 50 rana e ottavo nei 100 rana Juniores, Matteo Orbitello (Unime) sesto nei 50 e 100 rana Cadetti), Teresa Stracuzzi (Unime) quarta nei 200 farfalla Juniores, Antonio Bavastrelli (Unime) ottavo nei 200 farfalla Cadetti, Davide Granata (Unime) quarto nei 200 farfalla e quinto nei 50 farfalla Juniores, Ettore Miano (Swimblu) ottavo nei 200 farfalla Juniores, Dario Ripepi (Unime) quarto nei 50 stile libero, quinto nei 100 stile libero e sesto nei 50 farfalla Juniores, Simone Romeo (Unime) quarto nei 50 farfalla Cadetti, Giuseppe Manganaro (Unime) quarto nei 50 dorso e sesto nei 50 farfalla Seniores, Gabriele Molonia (Unime) settimo nei 200 stile libero Juniores, Giorgia Di Mario (Swimblu) quinta nei 100 stile libero Cadette, Aurelio Pandolfo (Swimblu) ottavo nei 200 misti Juniores, Sofia Perdichizzi (Swimblu) quinta nei 400 stile libero Cadette, Sabrina Ferrara (Unime) quinta nei 50 stile libero Juniores, Alessio Cucinotta (Unime) quinto nei 200 dorso Juniores, Matteo Marino (Unime) sesto nei 400 misti Juniores, Giulio Vinci (Unime) settimo 100 farfalla Seniores, Alessandra Maio (Swimblu) ottava nei 50 rana Cadette, Silvia Mangano (Unime) quindicesima negli 800 stile libero Juniores, Davide Consolo (Unime) undicesimo negli 800 stile libero Juniores.

Per la Neri Fitness i punti sono arrivati dal Cadetto Alessandro Mangano, tredicesimo nei 50 stile libero e dallo Juniores Gabriele Colella nono nei 50 rana.