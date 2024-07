La Sicilia si aggiudica il Trofeo delle Regioni col contributo dei nuotatori Unime

I fratelli Cristian e Gabriele Molonia, tesserati con l'Ssd Unime, sono preziosi nella vittoria siciliana davanti a Lazio e Campania

PIOMBINO – A seguito del campionato italiano assoluto, il nuoto di fondo si è fermato altri due giorni a Piombino per assegnare il Trofeo delle Regioni. In gara per le categorie Ragazzi e Juniores anche gli atleti dell’Ssd Unime: Gabriele Molonia, Cristian Molonia, Anita Delia tra le più piccole in gara.

La Sicilia ha totalizzato 103 punti chiudendo davanti a Lazio e Campania che terminano sul podio. Alla voce punti conquistati per la Sicilia, lato messinese, arrivano i punti di Cristian Molonia, ottavo nella 5 km Ragazzi, ma fondamentale anche l’apporto del fratello Gabriele quarto nella prova Juniores sulla stessa distanza.

Il più grande dei Molonia impegnato individualmente non va a punti perché preceduto da tre siciliani e solo tre per ogni regione andavano a punti, praticamente i primi quattro posti sono andati ai quattro siciliani in gara dimostrando lo strapotere del movimento di fondo della Sicilia. Il piazzamento di Gabriele Molonia però è stato utile perché ha di fatto tolto punti a tutti quelli arrivati alle sue spalle.

Nella giornata finale odierna le staffette. La Sicilia era una delle poche regioni partecipanti a presentarsi con due squadre, anche se a punti andava solo la prima. I due Molonia e Delia erano nella staffetta che concorreva fuori gara ma hanno comunque svolto una buona prova.