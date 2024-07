Buona la prima di Emma Arcudi in azzurro a Vilnius agli EuroJrs

Per la giovane tesserata dell'Unime la prima gara internazionale con la nazionale giovanile sono stati i 100 farfalla

VILNIUS – Da martedì in Lituania per gli EuroJrs, la manifestazione continentale riservata alle categorie giovanili, Emma Arcudi tesserata dell’Unime sta rispondendo alla sua prima chiamata in Nazionale. Sotto la guida tecnica del responsabile delle Nazionali giovanili Marco Menchinelli, Arcudi e altri 43 atleti, molti dei quali hanno svolto il collegiale a Messina qualche settimana fa, stanno portando prestigio al nuoto azzurro. Tra loro anche tre futuri olimpionici freschi di convocazione per Parigi 2024: Sara Curtis, Carlos D’Ambrosio e Alessandro Ragaini.

Dopo la prima esperienza internazionale di Emma Arcudi al Settecolli di Roma, nella giornata di ieri la nuotatrice reggina ha nuotato la sua prima gara a Vilnius. In mattinata ha disputato la batteria dei 100 farfalla, vincendola tra l’altro, con un tempo di 1’02″18, suo miglior crono mai nuotato e a pochi centesimi, appena 8, dal record regionale siciliano categoria Juniores, la sua, e Cadette, quella superiore.

Arcudi classe 2009 è tra le più piccole partecipanti e tornerà in vasca sabato 6 luglio per i 50 farfalla, la gara che l’ha fatta conoscere a livello nazionale agli scorsi campionati italiani assoluti in vasca, quando ha raggiunto al finale Junior nuotando a fianco di Sara Curtis e realizzando il nuovo record regionale. Qualche settimana più tardi ha confermato il risultato laureandosi campionesse italiana della categoria Juniores. Non ci si aspettano medaglie o qualificazioni in semifinali o finali per lei, visto che questa sarà un’esperienza che servirà innanzitutto a farla crescere.

