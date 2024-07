Nuoto, bis per Gabriele Molonia ancora argento nella 2,5 km a Piombino

Il nuotatore dell'Unime sul podio dei campionati italiani di fondo per il secondo giorno consecutivo

PIOMBINO – Splendida doppietta per Gabriele Molonia, il classe 2006 della Ssd Unime vince l’argento Juniores nella gara di 2,5 km. Dopo essersi laureato vice campione italiano nella sua categoria, che comprendeva i nati 2006 e 2007, nella 5 km il messinese si ripete nella distanza più breve del programma di Piombino, dove sono in atto i campionati italiani per il nuoto in acque libere. Molonia ha chiuso la sua prova in undicesima posizione assoluta in 26’15″4. A conquistare l’oro un altro siciliano, Simone Capostagno tesserato con La Fenice di Enna, che chiude una splendida tripletta essendo già salito sul podio nella 10 e 5 km nei giorni scorsi.

Gli altri messinesi impegnati erano Giacomo Giaconia (Unime) che termina 20° assoluto e sesto tra i Juniores, tra i categoria Ragazzi ancora gli universitari Cristian Molonia, fratello di Gabriele e piazzato ottavo di categoria in 27’56″2, e Alessandro Barbaro. In gara anche gli Swimblu Salvatore Calderone e Antonio Cafarelli, quest’ultimo ottiene il piazzamento migliore: 36° assoluto col crono di 27’51″0 e undicesimo nella categoria Cadetti. Tra le donne l’unica messinese impegnata è stata Sofia Perdichizzi (Swimblu) che ha chiuso in 74ª posizione col tempo di 31’16″6. Nella giornata di domani, lunedì 1 luglio, l’ultima gara in programma la 16 km.

